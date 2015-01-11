Налоговые споры: досудебное урегулирование

В последние годы налоговые споры происходят всё чаще. По словам экспертов, в будущем их число не уменьшится, а, наоборот, только увеличится. О том, что представляют собой подобные разногласия и как их урегулировать расскажет нам начальник Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области Алексей Сергеевич Сумин.

Алексей Сергеевич скажите, что можно обжаловать?

- Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права.

Что касается оспаривания действий или бездействий должностных лиц налоговых органов, здесь уместно вспомнить об их обязанностях: налоговые органы не только действуют в строгом соответствии с Налоговым кодексом и иными федеральными законами, но и должны корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их представителям и иным участникам отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, не унижать их честь и достоинство. За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностными лицами налоговых органов своих обязанностей должностные лица привлекаются к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности согласно действующему законодательству.

Какие бывают виды жалоб на решения по проверкам?

- Апелляционная жалоба.

Апелляционной жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом которого является обжалование не вступившего в силу решения налогового органа о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенного по результатам проведения камеральной или выездной налоговой проверки, если, по мнению этого лица, обжалуемое решение нарушает его права.

Жалоба.

Жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом которого является обжалование вступивших в силу актов налогового органа ненормативного характера, если, по мнению этого лица, обжалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц налогового органа нарушают его права.

Алексей Сергеевич, скажите, можно ли обжаловать действия или бездействия должностных лиц?

- В налоговом законодательстве закреплен досудебный порядок урегулирования споров, cвязанных с обжалованием актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействием их должностных лиц.

Примеры иных ненормативных актов налоговых органов, действий/ бездействия налоговых органов которые могут быть обжалованы:

• отказ в возврате налога;

• решение о приостановлении операций по счетам;

• требование об уплате налога, пени или штрафа;

• решение о взыскании налога;

• отказ в предоставлении налогового вычета;

• и иные.

А куда подаются жалобы?

- Жалоба подается в вышестоящий налоговый орган, но через налоговый орган, чьи документы, действия/бездействия обжалуются. То есть жалоба направляется в адрес налогового органа, вынесшего оспариваемый документ, и именно он направит ее в вышестоящий налоговый орган.

При получении жалобы налоговый орган обязан принять меры по устранению нарушения прав лица, подавшего жалобу.

Имеются ли преимущества досудебного разрешения налоговых споров?

- Безусловно. Преимущества имеются, к ним можно отнести:

• отсутствие необходимости уплаты госпошлины и судебных расходов;

• простота оформления жалобы;

• жалоба рассматривается в короткие сроки;

• сжатые сроки исполнения решения по жалобе.

Алексей Сергеевич, могут ли отказать в жалобе и как они рассматриваются?

- Ранее в части первой НК РФ не было норм, устанавливающих основания для оставления обращения налогоплательщика без рассмотрения. Федеральным законом N 153-ФЗ в ст. 139.3 НК РФ установлены эти основания. Вышестоящий налоговый орган оставляет без рассмотрения жалобу полностью или в части, если определит, что:

1) жалоба подана с нарушением порядка, установленного пунктом 1 статьи 139.2 НК РФ, или в жалобе не указаны акты налогового органа ненормативного характера, действия или бездействие его должностных лиц, которые привели к нарушению прав лица, подавшего жалобу;

2) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы полностью или в части;

4) ранее подана жалоба по тем же основаниям;

5) до принятия решения по жалобе налоговый орган сообщил об устранении нарушения прав лица, подавшего жалобу, в порядке, установленном пунктом 1.1 статьи 139 НК РФ.

Налоговый орган, рассматривающий жалобу, принимает решение об оставлении жалобы без рассмотрения полностью или в части в течение пяти дней со дня получения жалобы или заявления об отзыве жалобы полностью или в части.

В ст. 140 НК РФ в редакции Федерального закона N 153-ФЗ изложен действующий порядок рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы). Начнем с того, что этот процесс происходит без участия налогоплательщика, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 140 НК РФ.

Укажем, что в ходе рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) до принятия по ней решения налогоплательщик вправе представить дополнительные документы, подтверждающие его доводы. Они будут приняты во внимание вышестоящим налоговым органом, если лицо, подавшее соответствующую жалобу, представило пояснения причин, по которым было невозможно своевременное представление таких документов налоговому органу, решение которого обжалуется (п. 4 ст. 140 НК РФ).

Решение по жалобе (апелляционной жалобе) на решение о привлечении к налоговой ответственности принимается вышестоящим налоговым органом в течение одного месяца со дня получения жалобы (апелляционной жалобы). Названный срок может быть продлен еще на месяц для получения от нижестоящих налоговых органов документов (информации), необходимых для рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы), или при представлении лицом, подавшим жалобу (апелляционную жалобу), дополнительных документов. При этом апелляционный порядок обжалования предполагает пересмотр не вступившего в законную силу решения и рассмотрения материалов проверки по существу (Определение ВАС РФ от 20.01.2011 N ВАС-11805/10).

Решение по жалобе на действия или бездействие должностных лиц налогового органа принимается налоговым органом в течение 15 рабочих дней со дня ее получения (абз. 2 п. 6 ст. 140 НК РФ). Указанный срок может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) налогового органа для получения от нижестоящих налоговых органов документов (информации), необходимых для рассмотрения жалобы, или при представлении лицом, подавшим жалобу, дополнительных документов, но не более чем на 15 дней.

По итогам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) инспекцией по выездной или камеральной проверке может быть вынесено следующее решение:

- оставить жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения;

- отменить решение полностью или в части;

- отменить решение полностью и принять новое решение по делу.

В последнем случае вышестоящему налоговому органу ст. 140 НК РФ предоставлено право при рассмотрении апелляционной жалобы в случае существенных нарушений процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки рассмотреть их с соблюдением прав лица, в отношении которого проводилась налоговая проверка, устранить выявленные нарушения, отменить решение нижестоящего налогового органа и принять новое решение. Таким образом, если, по мнению налогоплательщика, его права нарушены в связи с несоблюдением инспекцией существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, данные доводы необходимо указать в жалобе (апелляционной жалобе).

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области