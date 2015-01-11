В Кыштыме в универмаге в центре города ищут бомбу. Из здания все эвакуированы

В 14 часов 14 минут в дежурную часть полиции позвонила женщина и сообщила, что здание универмага заминировано. Своё имя при этом она не назвала. На место незамедлительно прибыли полицейские. Они эвакуировали всех работников и посетителей магазина. Чуть позднее были эвакуированы все продавцы и покупатели и из соседнего торгового заведения «ЦУМ».

Сотрудники управления гражданской защиты оцепили территорию вокруг него сигнальной лентой. На место прибыли все экстренные службы.

Как сообщил сайту «КР» начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий, кинолог из Озёрска прибыла к зданию универмага в 15:20. Сначала был проведён наружный осмотр периметра здания, включая стены и урны около входных дверей. Затем поисковую собаку завели внутрь здания. Если она найдёт подозрительный предмет, в Кыштым прибудут сапёры из Челябинска или Златоуста.

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