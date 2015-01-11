День знаний в «Зверюшкиной школе»

1 сентября, в День знаний, традиционно театр кукол ждал гостей: школьников из 38 и 21 школы, их наставников и родителей. На этот раз ребятам предстояло отправиться в «Зверюшкину школу» и вместе с Феей (актриса Регина Филимонцева) убедить Свинку (актриса Алена Максимова) пойти учиться.

Первый урок, на который отправились школьники вместе со Свинкой, был урок физкультуры. И провел его самый быстрый, самый шустрый из лесных обитателей – огромный Заяц. Ребята разогрелись, размялись, сделав небольшую физическую зарядку.

Петушок (актер Роман Соловьев) же на следующем уроке русского языка и литературы проверил, как школьники хорошо знают сказки Александра Сергеевича Пушкина. Да и загадки у него были литературные - про сказочных героев. Как оказалось, литературный материал у ребят вызвал некоторые затруднения, поэтому замечательно, что многие из них только начинают свой учебный путь, только сегодня в первый раз открыли дверь школы, где они и разберутся, какие сказки принадлежат перу великого русского классика, и перечитают знаменитые русские и зарубежные сказки.

На обеденном перерыве с Мишкой (актриса Елизавета Федорова) поиграли в съедобное-несъедобное. И хотя медведь так старался всех запутать, ребята были предельно внимательными.

Научились говорить жестами на уроке иностранного языка. Вспомнили российские города на уроке географии. Посчитали на математике.

И для уважаемых учителей нашлось непростое задание: составить список своего класса, не забыв ни одного первоклассника. А новоявленные ученики проверяли своих наставников. Как оказалось, список фамилий завершил клятву-обещание хорошо учиться, слушаться родителей, красиво писать, много читать и уважать учителей.

И закончился праздник символически: все участники отпустили в небо плохие оценки, чтобы они не мешали ребятам хорошо учиться.

Праздник охватил 230 участников.

А вечером артисты кукольники спешили в п. Татыш порадовать малышей спектаклем «Заяц, Лиса и Петух» (постановка з.а.РФ Бориса Макарова). Сорок ребят встретились с озорной Мусей (актрисой Светланой Трофимовой-Ерохиной) и самовлюбленным артистом Михаилом Тимофеевичем (актер Дмитрий Ерохин) и увидели новый вариант старой доброй русской народной сказки про лубяную и ледяную избушку.

Ольга Жукова