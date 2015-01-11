Озерские астрономы приняли участие в международной конференции МГУ

Астрономы из Озерска (ЗАТО, Челябинская область) – бессменный руководитель клуба «Парсек», ветеран атомной промышленности Владислав Шумков и Татьяна Погрошева – приняли участие в международной конференции МГУ «Взрывающаяся Вселенная глазами телескопов-роботов», проходившей на базе астрономического института вуза (ГАИШ) и посвященной 15-летию проекта «МАСТЕР», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фото из архива Владислава Шумкова

В конференции участвовали свыше 50 известных астрономов из России, Германии, Франции, Италии, Испании, Аргентины, ЮАР, с Канарских островов. Уральцы получили приглашение на форум за активное участие в 2016 году в открытии новых небесных объектов в рамках проекта «МАСТЕР» – озерчане открыли 100 новых объектов, 33% от общего количества. Всего за 15 лет открыто более 1 400 новых объектов: новых и сверхновых звезд, астероидов и комет, карликовых новых и пр.

В ходе конференции, проходившей под председательством руководителя лаборатории космического мониторинга ГАИШ, легендарного создателя проекта «МАСТЕР» Владимира Липунова, было заслушано более 30 докладов. Выступление Владислава Шумкова «От школьного телескопа-рефрактора до телескопов-роботов. Первые успехи», посвященное современной любительской астрономии на примере работы клуба «Парсек»,

вызвало живой интерес ученых из Италии и Аргентины.

Астрономический клуб «Парсек» образован в 1979 году, «второе дыхание» у клуба открылось несколько лет назад, когда Производственное объединение «Маяк» (ФГУП) подарило мощный автоматизированный телескоп фирмы CELESTRON системы Шмидт-Кассегрен с зеркальным объективом Д=200мм. С его помощью можно увидеть в 100 раз более слабые звезды, чем раньше. При этом наведение на объект и управление телескопом ведется с контроллера или ноутбука. В памяти контроллера более 40 тыс. космических объектов. С тех времен клуб работает в полную силу. Благодаря поддержке генерального директора ПО «Маяк» Михаила Похлебаева, начиная с 2015 года юные астрономы «Парсека» ежегодно отдыхают и учатся в Международной аэрокосмической школе имени космонавта У.Н. Султанова (Башкортостан).

Добавим, с профессурой МГУ Владислав Шумков обсудил, в том числе, планы подготовки старшеклассников на базе клуба «Парсек» к поступлению в МГУ-ГАИШ и последующей работе ребят в лаборатории космического мониторинга. Один из перспективных вариантов – целевой набор учащихся лицея № 39 для подготовки к олимпиадам по астрономии различного уровня.

МАСТЕР (Мобильная Астрономическая Система ТЕлескопов-Роботов) – глобальная сеть телескопов-роботов МГУ имени М. В. Ломоносова. Создана под руководством профессора Владимира Липунова. Основная цель проекта МАСТЕР — это создание обзора всего видимого неба, получаемого в течение одной ночи с пределом до 19-20 зв. вел. Такой обзор позволит решить ряд фундаментальных проблем: поиск темной энергии посредством открытия и фотометрии сверхновых (в том числе SNIa), поиск экзопланет, наблюдение эффектов микролинзирования, открытие малых тел Солнечной системы и мониторинг космического мусора. Все телескопы МАСТЕР подключены к системе алертных предупреждений, и способны наблюдать оптическое излучение гамма-всплесков синхронно в нескольких фильтрах и в нескольких плоскостях поляризации. В рамках российского проекта «МАСТЕР» телескопы-роботы установлены в ЮАР, Аргентине и на Канарских островах. Чуть ранее телескопы появились в Кисловодске, на Урале, Иркутске, Благовещенске и в Крыму (2016 год).

Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга (ГАИШ) – научно-исследовательский институт, являющийся одним из подразделений МГУ им. М.В. Ломоносова. В состав ГАИШ входят около 20 отделов и лабораторий, тематика исследований которых охватывает все области астрономии, а также геодинамику, причем исследования носят как чисто фундаментальный, так и прикладной характер.

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