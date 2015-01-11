В Челябинске открылся филиал дворца пионеров и школьников

6 сентября с работой центра науки и творчества ознакомились министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, заместитель министра Вадим Бобровский. Также филиал посетил глава города Челябинска Евгений Тефтелев, сообщает министерство образования. Филиал дворца пионеров и школьников имени Н. К. Крупской, расположенный по адресу проспект Героя России Е. Родионова, 13, в наступившем учебном году примет около 2,5 тысяч человек, а в дальнейшем количество воспитанников дойдет до 4 тысяч. По информации комитета по делам образования, филиал способен полностью удовлетворить потребности жителей, проживающих в близлежащих микрорайонах, в получении дополнительного образования. Всего же в учреждении будет реализовано 47 дополнительных образовательных программ художественной, спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной и технической направленностей. Кроме того, на базе филиала расположился технопарк «Школа инженерных технологий». «Технопарк – это стартовая площадка для будущих инженерных инноваций, – подчеркнула председатель комитета по делам образования Светлана Портье. – Здесь функционируют роболаборатория, биолаборатория, аэролобаротория и хайтек–центр, оснащенные самым современным оборудованием». «Восхищению нет предела, – отметил глава города Челябинск Евгений Тефтелев после экскурсии по лабораториям и кружкам. – Это уникальное учреждение поможет обеспечить занятость детей на северо-западе Челябинска и станет еще одной точкой роста и развития района. В филиале смогут заниматься порядка четырех тысяч ребят. Для каждого найдется занятие по душе, для этого здесь созданы все условия. Скоро здесь откроем детский садик и школу, нужно развивать инфраструктуру, прежде всего, дороги». Отметим, детские объединения для детей школьного возраста действуют на безвозмездной основе, платными являются кружки для дошкольников и ребят старше 18 лет. Запись в учреждение продолжается до 15 сентября.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-otkrylsya-filial-dvorca-pionerov-i-shkolnikov-40712