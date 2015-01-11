Тесты ГТО кросс и плавание можно сдать в ближайший уик-энд

Уважаемые жители Озерского городского округа,
учащиеся общеобразовательных учреждений, СУЗов и ВУЗов!
15 сентября 2017 года в ПКиО состоится прием теста ВФСК ГТО (кросс по пересеченной местности).
Старт забегов:
на 2 и 5 км. - 16:00, 17:00,
на 3 км - 16:30, 17:30.
Заявки на выполнение испытаний принимаются в КСК "Лидер", каб.230, тел.7-07-14
Мед.допуск обязателен!!!
17 сентября 2017 года состоится прием теста ВФСК ГТО (плавание).
Желающим необходимо подать заявку в КСК "Лидер", каб.230, тел.7-07-14. Количество мест ограничено!
Старт в 10:00.
Регистрация с 09:30 до 09:50 в холле КСК "Лидер" (2эт.).
Справка на ЭНТЕРОБИОЗ и МЕД.ДОПУСК обязательны!!!
https://vk.com/arena_ozerck
Ключевые теги: тесты ГТО.
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