Тесты ГТО кросс и плавание можно сдать в ближайший уик-энд

Уважаемые жители Озерского городского округа, учащиеся общеобразовательных учреждений, СУЗов и ВУЗов! 15 сентября 2017 года в ПКиО состоится прием теста ВФСК ГТО (кросс по пересеченной местности). Старт забегов: на 2 и 5 км. - 16:00, 17:00, на 3 км - 16:30, 17:30. Заявки на выполнение испытаний принимаются в КСК "Лидер", каб.230, тел.7-07-14 Мед.допуск обязателен!!! 17 сентября 2017 года состоится прием теста ВФСК ГТО (плавание). Желающим необходимо подать заявку в КСК "Лидер", каб.230, тел.7-07-14. Количество мест ограничено! Старт в 10:00. Регистрация с 09:30 до 09:50 в холле КСК "Лидер" (2эт.). Справка на ЭНТЕРОБИОЗ и МЕД.ДОПУСК обязательны!!! https://vk.com/arena_ozerck

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