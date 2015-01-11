На Южном Урале прошел первый региональный краеведческий диктант

На площадке Публичной библиотеки состоялся первый региональный краеведческий диктант. Участники ответили на вопросы по истории родного края, географии, биологии, этнографии и культуре Челябинска и Южного Урала. «Все мы любим свою малую Родину. Но без знаний о ней эта любовь будет не полной. Уверен, что краеведческий диктант станет стимулом к более глубокому изучению интересной и многогранной истории Челябинской области», – пояснил идею диктанта председатель общественного совета проекта «Крепкая семья», депутат Государственной Думы Андрей Барышев. Жители региона ответили на вопросы по историческому, географическому, литературному, этнографическому и биологическому краеведению Челябинской области. Кроме этого, участники диктанта в муниципальных образованиях ответили на вопросы по краеведению своего родного города и района. «Диктант – это не проверка знаний, это возможность узнать больше о нашем крае, повод рассказать детям, знакомым, друзьям о его уникальности и самобытности», – отметила региональный координатор проекта «Крепкая семья», член Совета Федерации Ирина Гехт, выступившая в роли ведущей диктанта.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-proshel-pervyy-regionalnyy-kraevedcheskiy-diktant-40781