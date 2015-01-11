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И тут прогремел взрыв…

Анатолий Еловсков в 1957 году работал оператором-техником-технологом отделения 19 завода 25. В сентябре 1957 года в структуру цеха 5 завода 25 входили отделение переработки жидких радиоактивных отходов и отделение приема, выдачи и хранения жидких радиоактивных отходов.

И тут прогремел взрыв…

Начальнику смены цеха подчинялся весь персонал смены цеха, включая отделение 13 во главе со старшим техником-технологом. Все банки (емкости для хранения растворов) делились на группы: С-1, С-2, С-3, С-4, С-6 (здания 120/1-6), так вот на С-3 и взорвалась банка №14. Каждая банка с продуктом должна была охлаждаться водой, но контроль за расходом воды и температурой раствора в то время был слабый, в результате чего раствор вскипел от тепла при радиоактивном распаде короткоживущих радиоизотопов, и при саморазогреве ацетатно-натриевых солей произошел взрыв. Появился очаг «грязи», который и распространялся по территориям.

29 сентября 1957 года наша смена работала с 13:40. Начальником смены цеха был А.Л. Федоров, старшим техником отделения 13 — В.И. Комаров, у которого в подчинении были два аппаратчика, М.А. Даранов и машинист здания 135 В.М. Осетров. Я в то время работал техником-оператором отделения 19 третьего узла, где нарабатывали специальный концентрат по заданию министерства обороны.

За контролем состояния специального концентрата, воздушной среды впервые на комбинате были установлены в монтажном зале здания 170 дозиметрические приборы типа УСИД на треногах.

После приема смены В.И. Комаров сообщил А.Л. Федорову, что готов принять из отделения 19 промкислоту на С-3 и что на С-3 что-то

«дымит и жарит». Он попросил прислать дежурного электрика для проверки оборудования на С-3. Федоров послал к нему Г.В. Кунакбаева.

Но промкислота почему-то к Комарову не поступала, и я пошел сообщить Федорову, который находился на узле химреагентов (отметка +17), что промкислота на С-3 не поступает. В это время Федоров вместе с аппаратчицей И.Т.Шарниковой и стажером В.А. Муриным разбирались в причинах задержки выдачи кислоты. Я ему передал разговор с Комаровым и подошел к открытому окну. Погода была хорошая, был виден завод радиоактивных изотопов, комплекс «Р» (отделение 13). Я увидел, как Кунакбаев с Дарановым возвращались с С-3 в здание 170. И только за ними захлопнулась дверь в здании 170, на уровне моих глаз появился вихрь. Видимо, сработал инстинкт самосохранения: я резко отпрянул назад. В этот момент раздался оглушительный взрыв, и меня отбросило на пол. Я поднялся,

казалось, что всё трясется. Глянул в окно — там стена коричневого грунта, а сверху падает огромный бетонный кусок. Это облако даже

закрыло трубу завода радиоактивных изотопов. Федоров, конечно, тоже подбежал к окну, а Шарникова застряла между труб и емкостью с промкислотой.

Вместе с Федоровым по крутой лестнице мы «скатились» вниз (отметка +10), на технологическом щите оператора начали перекрывать все передачи растворов, открывать вентили сдувок аппаратов, закрывать «клюшками» ручные вентили и так далее. В монтажном здании попадали огромные рамы, все треноги с приборами УСИД валялись на полу, работала звуковая сигнализация и так далее. Но главным было то, что все параметры растворов в аппаратах отделения были в норме.

Мы поняли, что взрыв произошел на комплексе «С». Выскочили с Федоровым на улицу метрах в 200 от зданий 170, 121, 135, откуда

бежали Комаров и Осетров. Не было только аппаратчика, который ушел еще до взрыва на комплекс С-1 перекрывать вентили. Но вскоре он появился, и ему криками и жестами подсказали, как бежать, чтобы не попасть в основную «грязь». С северной стороны

здания 170 появилась цепочка солдат, все в военной форме — спецодежду они тогда еще не носили. Командир им объяснял, куда

бежать, показывая окружность всего очага, там по периметру стояли забор и вышки для охраны завода. Федоров подсказал командиру, чтобы они хотя бы одели лепестки, но командир скомандовал налево и вперед — так они и убежали к месту взрыва.

Федоров попросил меня позвонить начальнику цеха Е.М. Ихлову. Я позвонил, но он сказал, что я несу какую-то чушь, однако через некоторое время он перезвонил, и я ему обрисовал всю картину случившегося. Мы пришли в себя и радовались, что все живы и целы.

Затем появились начальство во главе с Мишенковым и сотрудники КГБ.

Все данные о состоянии банок и хранящихся в них растворах ежемесячно фиксировались старшими техниками в журнале рапортов — это был огромный увесистый журнал, где каждой банке отводился лист. Так вот этот журнал рапортов остался на рабочем месте старшего техника в здании 121. Тогда я, дозиметрист и кто-то третий (сейчас не помню, кто именно это был) получили инструктаж от руководства и побежали за журналом. Я забежал в кабинет Комарова и увидел картину: журнал лежит на столе, заваленный кирпичом и другим мусором, стена за спиной, где должен был сидеть Комаров, разрушена, а на его кресле и столе валяются бетон и кирпич, повален огромный сейф для хранения документов. Я схватил журнал, мельком взглянул на небольшой технологический щит с сигнализаторами банок, и мы бросились бежать назад.

Я написал органам объяснительную. Затем переоделся в санпропускнике, находившемся тогда прямо в здании 170, и через весь завод в своем костюме пошел домой, а Федоров остался. Вышел за КПП завода 25, там стоял заместитель главного энергетика завода В. Гребениченко, который приехал на своей «Победе» шоколадного цвета. Мы сели в машину и поехали домой. Было 10 часов вечера, и никакого зарева мы не видели. А на другой день на работу ехали уже с пересадкой на другой автобус на КПП промплощадки.

Время идет. Многое уже забылось, но момент взрыва и обстановку того времени я помню отчетливо.

Анатолий ЕЛОВСКОВ

http://www.po-mayak.ru

Ключевые теги: ПО Маяк.

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