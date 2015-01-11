Аквабайк: закрытие летнего сезона 2017

В преддверии солнечных, теплых выходных и окончания летнего сезона Федерация водно-моторного спорта города Озерска, сборная команда аквабайка города Озерска организуют и проводят открытые соревнования в честь закрытия летнего сезона - 2017, которые состоятся на акватории озера Акакуль, в загородном клубе "Волна".

Приглашаем всех желающих принять участие в данных соревнованиях. При себе иметь гидроцикл, спасательный жилет, шлем, позитивный заряд энергии на победу!

Соревнования состоятся 16 сентября 2017 года, загородный клуб "Волна" (в прошлом б/о "Волна"), акватория озера Акакуль.

Регистрация спортсменов пройдет 16.09.2017г., с 12-00 до 13-00.

Начало соревнований в 13-00.

В программе мероприятия:

Показательные выступления фристайла гостей из городов Челябинск, Озерск и Пермь.

Кольцевые гонки любителей и профессионалов на стоячих гидроциклах.

Море музыки и позитивной энергии.

По всем вопросам, организатор соревнований, Баранов Денис +79227213440

https://vk.com/arena_ozerck