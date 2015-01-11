Как это было…

29 сентября 2017 года исполнится 60 лет со дня аварии на ПО «Маяк». "Вестник Маяка" публикует воспоминания очевидца тех далеких событий Михаила Кулешова, ныне — председателя Совета ветеранов приборно-механического завода.

— 30 сентября 1957 года я, слесарь 6-го разряда отдела главного механика завода 25, работал во вторую смену, продолжавшуюся с 14 до 20 часов, — рассказывает Михаил Кулешов. — О взрыве я ничего не слышал. Пришел на остановку, мы, как всегда, сели в автобус, доехали до КПП, «перебежали», а наш автобус вдруг развернулся и уехал обратно. У нас удивление! На площади за КПП скрепер равняет поверхность. Подходит начальник автохозяйства Медяник и говорит: «Не волнуйтесь, сейчас подойдет автобус и отвезет вас на завод».

Действительно, автобус прибыл — и вот мы у проходной завода. Идет мой мастер Борис Федорович Турусин и говорит: «Банка взлетела, все собираемся в мастерской». Так я узнал о взрыве. Собралась бригада: бригадир В.И. Батуков и мы — Г.П. Злобин, И.П. Калмыков, М.В. Кулешов, Г.С. Лутовинин, Б.П. Петров, А.Е. Токарев, Б.П. Чириков, В.И. Ярушин и сварщики А.М. Наседкин и В.М. Квашонкин.

Владимир Иванович Рожков, начальник мастерской, выдал бригаде задание — «освинцовывать» кабину трактора С-80. Лично конструировал заготовки из листового свинца, составляя эскизы, я размечал, ребята вырубали и укладывали ими пол и стены. Работу принимал тракторист Федор.

На следующий день С-80 весь в свинце под управлением Федора Ивановича Пужайкина с пассажиром Владимиром Федоровичем

Турусиным, ответственным техником службы «Д», поехали на разведку в очаг взрыва. От здания с большой трубой до очага — около 500 метров, скорость освинцованного С-80 составляла 2 км в час, разведчик вышел из кабины, провел замеры территории и обратно в кабину. Затратили около двух часов. По результатам замеров комиссия принимала решение.

К приехавшему Е.П. Славскому обратились с просьбой — хорошо бы трактор заменить на танк. Ответ был краток: «Будет вам танк».

И точно, танк Т-34 появился быстро, но «обезоруженный». Его тоже «освинцевали». Танком управлял механик гаража М.Д. Садилкин. Чувствовалось, что управляет с удовольствием.

Руководство завода решило организовать временные аварийные бригады, работающие по графику сквозных смен. Штат располагался

в цехе 5, на оборудовании которого и произошел взрыв. Запомнился один рабочий эпизод. Наша бригада работала в смену с 19 часов до часу ночи. Октябрь. Поступило задание собрать «плеть» из труб диаметром 32 мм и шлангов длиной 60-70 метров и перебросить ее к месту взрыва, где работали буровики. Собрали «плеть», разместились вдоль, во главе — бригадир В.И. Батуков, следом мы. По команде «вперед бегом» впереди бежит мастер Б.Ф. Турусин, старший брат Владимира, следом за ним — мы с «плетью». Как в атаке: командир, а за ним остальные.

Аварийные бригады работали недолго — отпала необходимость, завод продолжал выполнять производственную программу. К ликвидации последствий аварии привлекался весь персонал отдела главного механика и станочники, был издан приказ по оплате,

рабочем дне и льготах за выполнение данных работ. Привлекались и женщины. Недавно видел в поликлинике одну из них — Нину Синельщикову. Здоровья тебе, Нина!

В конце года министерство запросило имена особо отличившихся, и отдел главного механика отправил двух человек: Бориса Федоровича Турусина и Владимира Ивановича Батукова. Остальных поощрили директор предприятия приказом №365 окладом или тарифом, а министерство — по 1000 рублей. Восстановлением разрушенных коммуникаций комплекса «С» завод занимался более четырех лет. Работы выполняли механики, киповцы, электрики, сантехники и другие службы.

К восстановительным работам приступили в 1958 году. Условия работы: все помещения были заполнены водой. Строители пробили проходы, а электрики протянули освещение гирляндами из лампочек. В этом полумраке пробросили доски и допустили в эти помещения слесарей и сварщиков. Условия сложные, опасные. Были «приключения», например, В.К. Михальский испачкал голову. Отмывали химикатами, применяемыми в тот период, но не отмыли. Парикмахерская отказалась стричь. Выручил друг: побрил налысо. А вот Л.Я. Березик соскользнул с доски в воду, но всё это происходило в начальные дни. Дальше делали выводы, в итоге приноровились.

После аварии ужесточили контроль за санитарным состоянием персонала при выходе через проходную. «Сигнальщиков» возвращали на отмывку, в столовых установили «арки», дежурил лаборант службы «Д», и с загрязнением не пускали — это были в основном

строители. Люди переоделись. До аварии ехали на работу, что называется, при параде, дамы в пальто с меховыми воротниками. Авария переодела мужскую часть в телогрейки и сапоги, да и женщины стали выглядеть скромнее.

На КПП открыли мойку: каждый автобус с пассажирами заезжал в автомойку, затем на эстакаду. Если чисто — в город, «зазвенел» — обратно в мойку. Дороги на промплощадках мыли «поливалки», город тоже мылся, меняли асфальт. Благодаря всем мероприятиям город вновь стал благоприятным для проживания.

Сюда прибыло много переселенцев из уничтоженных поселений, попавших в ВУРС. Жизнь в городе шла размеренно, не было никаких ужастиков и страхов. Основной состав живущих и работающих — молодежь, которая училась в школах рабочей молодежи (в

городе их было шесть), в ЮУПТ и МИФИ. Все активно занимались спортом.

...27 июля 1953 года в город прибыли выпускники уфимского ремесленного училища №12 — 22 слесаря. Поселили нас в общежитии

по улице Красной. 5. Отдел кадров, медосмотр — и вот 10 августа для 13 уфимцев стал первым рабочим днем в отделе главного механика в хозяйстве Демьяновича. Кроме нас, в ОГМ прибыли выпускники Губаха и сварщики из Челябинска — всего около 30 человек. Меня с А. Токаревым распределили в бригаду П.И. Назарова, который был недоволен, что ему достался 5-й разряд, то есть я. Бригада ушла в здание, а мне он вручил эскиз со словами: «5-й разряд, разбирайся».

На эскизе была труба Ф89, и на ней нужно было разметить отверстия. Я вспомнил, как надо размечать элементы на валу, и спрашиваю Павла Ильича, где мне взять рейсмус и призму, а плита разметочная была рядом. Он мне в ответ: «Рейсмус? А что это такое?» Я ему: «Это инструмент для нанесения осевых на валу». Он спрашивает: «Видел, как плотники отбивают черту?» «Конечно, видел», — ответил я. Он посоветовал: «Найдешь нитку, мелок — вот тебе и рейсмус». Павел Ильич, слесарь 7-го разряда, опытный механик, наверняка знал и про рейсмус, и про всё остальное, просто данная работа не требовала такой точности. Профессии нас учили в училище добротно. Наша учебная база располагалась в цехах уфимского моторного завода п/я 26, и кадры готовились для него. Все мои однокашники участвовали в ликвидационных работах. В 1993 году мы собрались «по случаю» с однокашниками и сфотографировались. В настоящее время живы четверо.

Ликвидацией последствий аварии 1957 года занимался весь персонал отдела главного механика завода — это около 150 человек. Перекличка 2017 года насчитала 10 человек: А.М. Беличенко, И.Г. Ведерников, И.А. Герасев, В.П. Мельников, В.К. Михальский, Х.Х. Нугманов, Н.А. Синельщикова, В.И. Фоминых, И.А. Черезов и я.

Коллеги, давайте вспомним тех, кого уже нет с нами. Мы все внесли свой посильный вклад в историческую работу по устранению последствий аварии 1957 года.

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