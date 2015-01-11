Как это было…

Реклама на сайте|Обратная связь Пятница, 15 сентября, 11:19
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Сентябрь 2017 (161)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Апрель 2017 (261)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Про Маяк

Как это было…

29 сентября 2017 года исполнится 60 лет со дня аварии на ПО «Маяк». "Вестник Маяка" публикует воспоминания очевидца тех далеких событий Михаила Кулешова, ныне — председателя Совета ветеранов приборно-механического завода.

Как это было…

— 30 сентября 1957 года я, слесарь 6-го разряда отдела главного механика завода 25, работал во вторую смену, продолжавшуюся с 14 до 20 часов, — рассказывает Михаил Кулешов. — О взрыве я ничего не слышал. Пришел на остановку, мы, как всегда, сели в автобус, доехали до КПП, «перебежали», а наш автобус вдруг развернулся и уехал обратно. У нас удивление! На площади за КПП скрепер равняет поверхность. Подходит начальник автохозяйства Медяник и говорит: «Не волнуйтесь, сейчас подойдет автобус и отвезет вас на завод».

Действительно, автобус прибыл — и вот мы у проходной завода. Идет мой мастер Борис Федорович Турусин и говорит: «Банка взлетела, все собираемся в мастерской». Так я узнал о взрыве. Собралась бригада: бригадир В.И. Батуков и мы — Г.П. Злобин, И.П. Калмыков, М.В. Кулешов, Г.С. Лутовинин, Б.П. Петров, А.Е. Токарев, Б.П. Чириков, В.И. Ярушин и сварщики А.М. Наседкин и В.М. Квашонкин.

Владимир Иванович Рожков, начальник мастерской, выдал бригаде задание — «освинцовывать» кабину трактора С-80. Лично конструировал заготовки из листового свинца, составляя эскизы, я размечал, ребята вырубали и укладывали ими пол и стены. Работу принимал тракторист Федор.

На следующий день С-80 весь в свинце под управлением Федора Ивановича Пужайкина с пассажиром Владимиром Федоровичем

Турусиным, ответственным техником службы «Д», поехали на разведку в очаг взрыва. От здания с большой трубой до очага — около 500 метров, скорость освинцованного С-80 составляла 2 км в час, разведчик вышел из кабины, провел замеры территории и обратно в кабину. Затратили около двух часов. По результатам замеров комиссия принимала решение.

К приехавшему Е.П. Славскому обратились с просьбой — хорошо бы трактор заменить на танк. Ответ был краток: «Будет вам танк».

И точно, танк Т-34 появился быстро, но «обезоруженный». Его тоже «освинцевали». Танком управлял механик гаража М.Д. Садилкин. Чувствовалось, что управляет с удовольствием.

Руководство завода решило организовать временные аварийные бригады, работающие по графику сквозных смен. Штат располагался

в цехе 5, на оборудовании которого и произошел взрыв. Запомнился один рабочий эпизод. Наша бригада работала в смену с 19 часов до часу ночи. Октябрь. Поступило задание собрать «плеть» из труб диаметром 32 мм и шлангов длиной 60-70 метров и перебросить ее к месту взрыва, где работали буровики. Собрали «плеть», разместились вдоль, во главе — бригадир В.И. Батуков, следом мы. По команде «вперед бегом» впереди бежит мастер Б.Ф. Турусин, старший брат Владимира, следом за ним — мы с «плетью». Как в атаке: командир, а за ним остальные.

Аварийные бригады работали недолго — отпала необходимость, завод продолжал выполнять производственную программу. К ликвидации последствий аварии привлекался весь персонал отдела главного механика и станочники, был издан приказ по оплате,

рабочем дне и льготах за выполнение данных работ. Привлекались и женщины. Недавно видел в поликлинике одну из них — Нину Синельщикову. Здоровья тебе, Нина!

В конце года министерство запросило имена особо отличившихся, и отдел главного механика отправил двух человек: Бориса Федоровича Турусина и Владимира Ивановича Батукова. Остальных поощрили директор предприятия приказом №365 окладом или тарифом, а министерство — по 1000 рублей. Восстановлением разрушенных коммуникаций комплекса «С» завод занимался более четырех лет. Работы выполняли механики, киповцы, электрики, сантехники и другие службы.

К восстановительным работам приступили в 1958 году. Условия работы: все помещения были заполнены водой. Строители пробили проходы, а электрики протянули освещение гирляндами из лампочек. В этом полумраке пробросили доски и допустили в эти помещения слесарей и сварщиков. Условия сложные, опасные. Были «приключения», например, В.К. Михальский испачкал голову. Отмывали химикатами, применяемыми в тот период, но не отмыли. Парикмахерская отказалась стричь. Выручил друг: побрил налысо. А вот Л.Я. Березик соскользнул с доски в воду, но всё это происходило в начальные дни. Дальше делали выводы, в итоге приноровились.

После аварии ужесточили контроль за санитарным состоянием персонала при выходе через проходную. «Сигнальщиков» возвращали на отмывку, в столовых установили «арки», дежурил лаборант службы «Д», и с загрязнением не пускали — это были в основном

строители. Люди переоделись. До аварии ехали на работу, что называется, при параде, дамы в пальто с меховыми воротниками. Авария переодела мужскую часть в телогрейки и сапоги, да и женщины стали выглядеть скромнее.

На КПП открыли мойку: каждый автобус с пассажирами заезжал в автомойку, затем на эстакаду. Если чисто — в город, «зазвенел» — обратно в мойку. Дороги на промплощадках мыли «поливалки», город тоже мылся, меняли асфальт. Благодаря всем мероприятиям город вновь стал благоприятным для проживания.

Сюда прибыло много переселенцев из уничтоженных поселений, попавших в ВУРС. Жизнь в городе шла размеренно, не было никаких ужастиков и страхов. Основной состав живущих и работающих — молодежь, которая училась в школах рабочей молодежи (в

городе их было шесть), в ЮУПТ и МИФИ. Все активно занимались спортом.

...27 июля 1953 года в город прибыли выпускники уфимского ремесленного училища №12 — 22 слесаря. Поселили нас в общежитии

по улице Красной. 5. Отдел кадров, медосмотр — и вот 10 августа для 13 уфимцев стал первым рабочим днем в отделе главного механика в хозяйстве Демьяновича. Кроме нас, в ОГМ прибыли выпускники Губаха и сварщики из Челябинска — всего около 30 человек. Меня с А. Токаревым распределили в бригаду П.И. Назарова, который был недоволен, что ему достался 5-й разряд, то есть я. Бригада ушла в здание, а мне он вручил эскиз со словами: «5-й разряд, разбирайся».

На эскизе была труба Ф89, и на ней нужно было разметить отверстия. Я вспомнил, как надо размечать элементы на валу, и спрашиваю Павла Ильича, где мне взять рейсмус и призму, а плита разметочная была рядом. Он мне в ответ: «Рейсмус? А что это такое?» Я ему: «Это инструмент для нанесения осевых на валу». Он спрашивает: «Видел, как плотники отбивают черту?» «Конечно, видел», — ответил я. Он посоветовал: «Найдешь нитку, мелок — вот тебе и рейсмус». Павел Ильич, слесарь 7-го разряда, опытный механик, наверняка знал и про рейсмус, и про всё остальное, просто данная работа не требовала такой точности. Профессии нас учили в училище добротно. Наша учебная база располагалась в цехах уфимского моторного завода п/я 26, и кадры готовились для него. Все мои однокашники участвовали в ликвидационных работах. В 1993 году мы собрались «по случаю» с однокашниками и сфотографировались. В настоящее время живы четверо.

Ликвидацией последствий аварии 1957 года занимался весь персонал отдела главного механика завода — это около 150 человек. Перекличка 2017 года насчитала 10 человек: А.М. Беличенко, И.Г. Ведерников, И.А. Герасев, В.П. Мельников, В.К. Михальский, Х.Х. Нугманов, Н.А. Синельщикова, В.И. Фоминых, И.А. Черезов и я.

Коллеги, давайте вспомним тех, кого уже нет с нами. Мы все внесли свой посильный вклад в историческую работу по устранению последствий аварии 1957 года.

http://www.po-mayak.ru

Ключевые теги: ПО Маяк, авария на химкомбинате «Маяк».

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Повесившийся в гараже озерчанин сам рассказал о причинах суицида
» Кто должен заплатить 31 миллион рублей за «прошлогодний снег»?
» «Приморскому» — 15 лет!
» Шлагбаум и ныне там…
» Ради обеспечения своевременной оплаты за электроэнергию введут полное или частичное ограничение её потребления
» НПРО «Урал» всё-таки будут банкротить
» Округ приступает к разработке следующего этапа программы «Формирование комфортной городской среды»
Обсуждаемые новости
» Кто должен заплатить 31 миллион рублей за «прошлогодний снег»?
» Сороковские сороки, или СМИ нового формата
» Шлагбаум и ныне там…
» Округ приступает к разработке следующего этапа программы «Формирование комфортной городской среды»
» Опыт программы «Формирование комфортной городской среды» будет учтён в 2018-2022 годах
» Завершающий аккорд лета…
» Благоустройство озёрских дворов: время первых двадцати

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги