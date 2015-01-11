Женщина убежала в лес под Миассом после ссоры с сожителем

В лесу под Миассом 16 сентября спасатели искали заблудшую женщину. За несколько часов до инцидента она приехала в коллективный сад «Солнечная поляна» со своим сожителем. Затем пара поссорилась. Женщина испугалась, убежала в лес, но заблудилась. Не сумев самостоятельно выбраться из посадок, она начала звонить спасателям. Мобильный телефон она предусмотрительно взяла с собой.

Сотрудники спасотряда на протяжении длительного времени пытались выяснить у женщины детали местности и просили вспомнить, что именно они проезжали. Определив примерное местонахождение, спасатели прибыли в сад и стали подавать звуковые сигналы сиреной. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Когда женщина стала различать звуковые сигналы, спасатели обследовали лес и наткнулись на заблудившуюся дачницу. Женщину доставили в город. Ее состоянию ничего не угрожает.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/ubezhala-v-les-posle-ssory/