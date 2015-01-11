«Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную…»

Глава Озёрского городского округа официально утвердил появление на карте ЗАТО сразу несколько новых улиц. Соответствующее постановление, подписанное Евгением Щербаковым, предписывает Управлению архитектуры и градостроительства внести сведения о вновь сформированных элементах улично-дорожной сети в федеральную информационную адресную систему.

Все новые улицы невелики и находятся на территории посёлка Метлино, входящего в административное подчинение округа. Появление и необходимость наименования новых улиц вызвана возникновением в последние годы в Метлино целого квартала новостроек – частных домов недалеко от берега озера Кажакуль.

Названия улиц незатейливы, но приятны на слух: Радужная, Светлая, Сиреневая, Новая, Дальняя. После внесения этих данных в федеральный реестр домам будут официально присвоены почтовые адреса.

Озёрск.ру