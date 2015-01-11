Каток меняет «прописку»

В этом году городской каток сменит место заливки.

По распоряжению администрации нынешней зимой он будет функционировать в парке культуры и отдыха, на стадионе «Труд», по соседству с хоккейной коробкой. Подготовка к обустройству новой ледовой площадки уже начата. Будет на ней и музыка, будет и традиционная красавица-ёлка. Раздевалки, туалетные комнаты для посетителей катка планируется открыть в административном здании стадиона. Не исключено, что к началу зимнего сезона наряду с имеющимися кофейными аппаратами начнет свою работу и

мини-буфет.

Как пояснил «ВМ» начальник управления по физической культуре и спорту администрации округа Артур Гаврилов, перенос катка, прежде всего, связан с тем, что его прежнее местоположение, а именно стадион «Строитель», имея малопрезентабельный вид, фактически является будущей стройплощадкой. В скором времени здесь начнутся масштабные работы по возведению ледовой арены

«Высота» и реконструкции СК «Гранит». В то время как городской парк и стадион «Труд», планомерно благоустраиваясь и модернизируясь, становятся всё популярнее у горожан. Поэтому, даже несмотря на некоторую транспортную удаленность, новый каток пустовать не будет, убеждены в муниципалитете.

Марина ЮРЬЕВА

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