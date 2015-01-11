Эту белую речку – невесту небес – в расписной колыбели качают берёзы

Прекрасную уральскую реку, по которой туристический клуб «Компас Урала» путешествовал под занавес уходящего лета, по праву называют колыбелью Урала. Не случайно сюда стремятся туристы со всей России – достопримечательностей здесь великое множество, в том числе и мирового значения! По традиции, на время оставим в тайне название, тем более, что у этой удивительной реки оно не одно, а сразу два.

Рождаясь в горах, на высоте 744 метра, эта река проходит долгий путь длиной почти в полторы тысячи километров. Питают ее около 50 притоков. Сразу два города выбрали имя этой величественной реки для собственного названия, а геологи обнаружили в ее водах алмазы.

От высоты и царственности скалистых обрывов захватывает дух. Одна из скал примечательна особенной формой – похожа на стог. На этот счет есть легенда о жадном богаче, не пожелавшем делиться с односельчанами сеном в голодный год и за это проклятым богами. Окаменел стог сена за одну ночь. Стоит теперь на берегу реки в назидание потомкам.

Противоположный берег реки, как правило, мягок и приветлив. Так и манит лесными зарослями, тропинками, уводящими на будто специально созданные для туристов уютные полянки. Река вьется среди всей этой красоты по причудливой траектории, время от времени раздваиваясь, чтобы обежать созданные ею же небольшие, почти идеально круглой формы, островки. Напуганные нашим появлением дружные стайки уток спешно удирают, шумно хлопая крыльями, перебирая лапками, но не взлетая. Впечатление, что бегут они прямо по воде. Райская картинка!

Вода здесь настолько чистая, что даже на глубине двух, а может быть, и больше метров отчетливо просматривается каменистое, с галькой и песочком, дно. Веселые стайки рыбок деловито шныряют на просторе, подобно городским воробьям. Бросишь им кусочек хлеба, и сходство становится еще более явственным: как по команде набрасываются на угощение, каждый норовит выхватить лучший кусочек, а съедена последняя крошка – только их и видели. Если всмотреться внимательнее, то можно разглядеть парочку крупных полосатых окуней. Эти не будут суетливо бегать за какими-то подачками. С глубоким (во всех смыслах) чувством собственного достоинства почти неподвижно колышутся они где-то у самого дна. Ближе к излучинам вся эта рыбья братия исчезает под длинными прядями золотисто-зеленых водорослей. Можно бесконечно любоваться их бесконечными переливами в солнечных лучах, и тогда приходит понимание… река-красавица – действительно живое существо!

Пришло время раскрыть тайну – «Компас Урала» побывал на реке Белой! В водах этой великой башкирской реки умывались Салават Юлаев и Емельян Пугачев. Два славных города – Белорецк и Агидель – гордо носят имена, позаимствованные у реки, на которой они стоят. Белая река на правах хозяйки величественно протекает через главный город Башкирии – Уфу. Река Белая воспета с живописи и поэзии, а в название этой статьи вынесены строки стихотворения Вадима Бакулина. Посвященная этой реке песня ДДТ – хит на все времена.

Известно, что далеко не всегда эта великая башкирская река одаривает путешественника прекрасной погодой и щедрым уловом. Славится она своими капризами и строптивым нравом, но для тех, кто приходит к ней с добром, она становится смирной и приветливой. Видимо, наша дружная компания пришлась ей по нраву. Наш августовский сплав по реке Белой оказался сплошным собранием приятных сюрпризов. Солнце жгло по полной программе, поджаривая нас как грешников на сковородке, то и дело сшибая с катамаранов самых перегревшихся в ласковые объятия прохладной воды. Весело приветствовали друг друга отдыхающие на берегу либо проплывающие мимо товарищи по счастью. В эти погожие деньки туристов на Белой было великое множество, но места хватало всем, никто никому не мешал, и даже особенно шумных компаний нам, к счастью, не встретилось.

По пути, как в омут с головой, ныряли в пещеры. Они манили прохладой, попутно валяя в грязи и коварно щекоча в узких коридорах обогревшие наши шкуры. Особенно «криминальной» славой пользуется пещера «Сказка». Награда смельчакам – красивые гроты со сталактитами – достается тем, кто сумел проползти по шкуродерам, настолько узким, что двигаться там можно только изгибаясь как змея, вытянув левую руку вперед, а правую назад. Страшная сказочка получается, не каждому по силам такую «прочитать».

Незабываемая картина. Мы на вершине огромной скалы. Свежий ветерок нежно овевает разгоряченные лица – как ласковая похвала за преодоление крутого подъема. Душистый запах чабреца. Далеко внизу широкая улыбка реки – в прямом смысле слова! Плавный изгиб русла создает идеальный полукруг, середина которого приходится ровно на нашу смотровую площадку. По краям этой улыбки зеленые блюдечки островков – как ямочки на щечках. Впереди – сколько видит глаз – убегающие в небо лесные просторы…

Теплая августовская ночь подарила щедро усыпанное звездами небо, жаркий костер и душевные песни под гитару. А на следующий день – самое интересное, посещение знаменитой Каповой пещеры. Находится она в паре километров от места причала сплавщиков. Попасть туда можно только в сопровождении экскурсовода, преодолев два КПП и приобретя входной билет (320 р). Величественная входная арка уводит в темноту огромных залов. У порога, весело журча, встречает путешественников коварная речка Шульганка (в названии играет что-то явно хулиганское), затем, чтобы тут же спрятаться в 80-тиметровой глубине подземного голубого озера.

Экскурсовод уводит нас в темноту огромных залов, где в свете фонариков предстают настенные копии древних рисунков, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, обелиск в память о погибшем в подземном озере молодом исследователе и белеющие в темноте закрытые проходы в дальние залы. Из всех трех с лишним тысяч подземных километров, трех этаже залов, галерей и переходов, для посещения туристами отведена лишь малая толика, и тому есть объективные причины. При малейшем изменении микроклимата исчезают со стен таинственные рисунки, разрушается хрупкий мир вечной темноты. Капова пещера хранит свои тайны. Доступ в запретную зону разрешен лишь для ученых, да пару раз в месяц сюда пускают небольшие экскурсии. Записываться на них нужно заранее, да и заплатить раз в десять побольше.

Дорога домой – 10 часов ночного пути по бескрайним просторам Башкирии и Челябинской области. Обменивались впечатлениями, номерами телефонов, обещаниями «задружиться» в Контакте и в самое ближайшее время выложить фотографии. Не верилось, что еще вчера большинство из присутствующих не были друг с другом знакомы. Ну что, до новых встреч, друзья!

Юлия Клепикова

Фото Аллы Алфёровой, Анны Гордейко, Натальи Асафовой