Депутаты утвердили две программы по развитию округа

21 сентября состоялось первое в новом парламентском сезоне заседание Собрания депутатов Озерского городского округа. В ходе сессии были рассмотрены более тридцати вопросов, наиболее значимые касались социально-экономического развития округа на ближайшие три года, а также развития комплексной инфраструктуры округа на долгосрочную перспективу.

С докладом по первому вопросу об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа на 2017-2020 годы выступил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло. Он обратил внимание на то, что необходимость наличия в округе данного документа обусловлена трёхсторонним соглашением между органами государственной Российской Федерации, Челябинской области и Озерским городским округом, согласно которому предоставление межбюджетных трансфертов на развитие социально-инженерной инфраструктуры может осуществляться только в рамках данной программы.

Как следует из доклада начальника управления экономики, программа основывается на общем анализе социально-экономического состояния округа на текущий момент времени. Главная цель её реализации заключается

в обеспечении устойчивого и сбалансированного развития экономики ЗАТО за счёт расширения сфер деятельности и рационального использования производственно-технологического потенциала градообразующего предприятия. Основным механизмом реализации программы являются уже действующие на территории округа 29-ть муниципальных программ. Около 180 мероприятий из этих программ вошли в представленный проект программы.

– Программа носит открытый характер, этот документ предполагает возможность её наполнения новыми направлениями и проектами, – подчеркнул Александр Жмайло.

В июле 2017 года проект программы был опубликован в газете «Озерский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления, 24 августа 2017 года состоялось его обсуждение на публичных слушаниях. Также проект программы был рассмотрен на совместном заседании депутатских комиссий по бюджету и экономической политике, по городскому хозяйству и природопользованию. Депутатским корпусом Программа комплексного социально-экономического развития округа на 2017-2020 годы была утверждена. PKSER-2017-proekt-k-otpravke-1.docx [453,29 Kb]

Далее был рассмотрен проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Озерского городского округа на 2017- 2035 годы. Информацию о проекте представила начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ольга Жаворонкова. Она отметила, что программа разработана на период действующего генерального плана Озерского городского округа. Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры округа в соответствии с потребностями в строительстве социальных объектов.

– Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации программа комплексного развития социальной инфраструктуры устанавливает перечни мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, – пояснила Ольга Жаворонкова. – Сроки реализации мероприятий программы разбиты на два этапа: с 2017 по 2021 и с 2022 по 2035 годы. В июне 2017 года проект программы был официально опубликован, 10 июля состоялись публичные слушания, на которых проект программы получил положительную оценку.

Проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Озерского городского округа на 2017- 2035 годы ранее был проработан и согласован на совместном заседании профильных депутатских комиссий, депутаты приняли решение его утвердить. Также в ходе сессии депутатским корпусом были одобрены изменения в решение Собрания депутатов о бюджете Озерского городского округа, согласован ряд вопросов имущественного характера.

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