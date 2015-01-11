Победа озерчан на Всероссийском хоровом фестивале

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошел Всероссийский хоровой фестиваль.

Организаторы мероприятия – Министерство культуры Российской Федерации, НП «Всероссийское хоровое общество», Министерство культуры Свердловской области, Методический центр по художественному образованию, ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковского».

При содействии и поддержке ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества» Уральский Федеральный округ на фестивале достойно представили коллективы Челябинской области.

Заслуженный коллектив самодеятельного творчества Академический мужской хор МБУ «Культурно - досуговый центр» Озёрского городского округа (руководитель Некрасова Юлия Олеговна, концертмейстер Самохвалова Татьяна Викторовна) стал Лауреатом I степени с правом представлять честь Уральского Федерального округа на финале Всероссийского хорового фестиваля в ноябре 2017 года в Москве.

«Культурно - досуговый центр» поздравляет коллектив с достойным выступлением и победой!!!

Юлия Волевач