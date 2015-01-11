Подготовка к зиме: наведем чистоту и порядок сообща

В соответствии с постановлением главы Озёрского городского округа от 21.09.2017 №2510 «Об осенней уборке территории Озерского городского округа» в период с 21 сентября по 30 октября 2017 г. проводится ежегодный месячник чистоты.

Руководителям организаций, независимо от форм собственности, рекомендовано в указанный срок провести уборку и вывоз мусора с закрепленных и прилегающих территорий (до 5 метров по периметру границ землепользования), уличных газонов, тротуаров и проезжей части дорог.

Традиционно особая роль отводится управляющим организациям в наведении порядка во дворах, в местах общего пользования многоквартирных домов, и владельцам частных домов, которые должны обратить внимание на состояние своих участков.

Ответственность за чистоту на городских улицах, тротуарах, газонах, остановках и площадях возложена на МУП «УАТ». Руководителю предприятия также дано поручение по заявкам выделять автотранспорт и погрузочную технику для проведения работ по санитарной очистке округа.

Отдельным пунктом в постановлении «Об осенней уборке территории ОГО» прописаны обязанности гаражных кооперативов, садовых некоммерческих товариществ: они несут ответственность за состояние предоставленных им земель в пределах юридических границ, а также прилегающих 50 метров по периметру.

Вывоз мусора будет производиться на специализированный полигон ТКО, пользоваться его услугами в указанный период разрешено бесплатно всем юридическим лицам, независимо от форм собственности, и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (если речь идет не о строительном мусоре, а о листве, ветках и других «результатах» субботника).

Координация работ и контроль за ходом осенней уборки в округе, в том числе еженедельные объезды муниципалитета, возложены на специальную комиссию, в состав которой вошли руководители профильных подразделений администрации (УКСиБ, УЖКХ и отдела охраны окружающей среды), Собрания депутатов, Совета территориального общественного самоуправления при главе ОГО, МУП «УАТ». По желанию участие в комиссии могут принять представители Регионального управления №71 ФМБА РФ, ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, Специального управления ФПС №1 МЧС по ЗАТО г. Озерск.

Муниципальные экологи ведут работу по контролю за санитарно-экологическим состоянием территории Озерского городского округа на постоянной основе.

В текущем году комиссионному обследованию были подвергнуты территории 62 гаражно-строительных кооперативов и территории 92 садовых некоммерческих товариществ. В результате, было выдано 92 предостережения, продолжается работа по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц, совершающих сброс отходов и организацию несанкционированных свалок на территории Озерского городского округа.

Галина Смирнова, начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа:

- С каждым годом все больше владельцев гаражных боксов, председателей кооперативов становятся на путь борьбы за чистоту своих территорий, активно фиксируют факты несанкционированного сброса отходов, многие кооперативы стали приобретать и устанавливать системы видеонаблюдения. В целом санитарно-экологическое состояние -удовлетворительное, однако, рейд с Федеральной пожарной инспекцией показал, что некоторые садоводы и предприниматели продолжают вывозить мусор в лесные массивы.

Мы усилили контроль за проблемными территориями Озерского городского округа, такими как карьер «Южный» в районе озера Булдым, гаражный массив по ул. Гаражная, территорией пос. Метлино в районе бывшей станции ОНИС и многими другими лесными участками.

Также обращаем особое внимание на сбор ТКО управляющими организациями. К административной ответственности привлечена УК «Жилстрой», составлен протокол об административном правонарушении на ООО УК «Теплый дом».

В связи с изменением законодательства экологи призывают не только позаботиться о своевременной уборке территории, но и заблаговременно - о вывозе его специальным транспортом, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

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