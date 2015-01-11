Наказать нарушителя правил сможет любой желающий

Реклама на сайте|Обратная связь Среда, 27 сентября, 15:20
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Сентябрь 2017 (316)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Апрель 2017 (261)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости

Наказать нарушителя правил сможет любой желающий

По фото- и видеоматериалам, которые бдительные граждане будут присылать в ГИБДД, инспекторы станут выносить постановления о штрафах без всякой волокиты.

Водителям придется быть внимательнее. Снимать их нарушения будут из каждой машины. 

Такова суть законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Напомним, что сейчас любой, у кого есть камера, может отправить снятое им нарушение в ГИБДД. Однако в соответствии со статьей 28.1 КоАП такие материалы должен рассматривать тот, кто уполномочен составлять протоколы об административных нарушениях.

Получив заявление, инспектор должен провести соответствующую проверку вне рамок производства по делу об административном правонарушении, чтобы удостовериться, что нарушение было. Для этого необходимо вызвать того, кто предоставил информацию о нарушении, установить по банкам данных предполагаемого нарушителя, вызвать его для опроса, найти дополнительных свидетелей... Все это требует времени. При этом сотрудники ограничены двухмесячным сроком привлечения к ответственности.

Чтобы упростить эту систему, решено, что постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола. Но только в том в случае, если нарушение зафиксировали граждане, зарегистрированные в "Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме". И только при том условии, что они применяли технические средства, имеющие функции видеозаписи и специализированное программное обеспечение.

Проще говоря, человек, который зарегистрирован на портале Госуслуг, должен скачать специальную программу на свой смартфон или планшет. И с помощью этой программы произвести съемку нарушения и отправить через сайт Госуслуг информацию в ГИБДД. В этом случае, получив уже заверенную информацию, сотрудник ГИБДД рассмотрит, есть ли там нарушение, и, если оно есть, выпишет постановление о штрафе. Так же, как сейчас это делается по материалам автоматических камер фотовидеофиксации.

Программу, которую нужно закачать в смартфон, разработает минкомсвязь, когда правительство установит требования для этого продукта. А требования правительство установит после того, как законопроект станет законом.

Впрочем, можно предположить, какие основные требования к программе должны быть. Это необходимость фиксации времени и места съемки. Ведь нарушения имеют срок давности, а рассматривают их подразделения, в зоне ответственности которых находится та или иная территория.

Аналоги такой программы уже используются в России. Например, в Татарстане эта программа называется "Народный инспектор". С ее помощью уже сейчас в этой республике активно привлекают к ответственности нарушителей. Есть такая программа и в Москве - "Помощник Москвы". С ее помощью информацию о нарушителях озеленения сообщают в московскую административную дорожную инспекцию.

Вот что-то аналогичное и должно будет разработать минкомсвязь для всей страны.

Однако, насколько она будет полезна для водителей, пока не ясно. Ведь человек за рулем не едет с телефоном в руках, чтобы снимать нарушителей. У него стоит видеорегистратор.

То есть та программа, которую предлагается разработать, должна уметь еще и подгружать запись видеорегистратора. А видеорегистраторов на рынке много. Поэтому разработчикам программы придется потрудиться, чтобы угодить всем. Иначе вся эта идея попросту не будет работать. А через мобильное приложение в ГИБДД будут отправлять только съемку неправильно припаркованных машин.

Компетентно

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России:

Если водитель будет не согласен с вынесенным постановлением, он всегда может обжаловать решение в суде. При этом видеозаписи являются достаточно объективным свидетельством, поэтому вряд ли стоит опасаться какого-то массового нарушения прав. Наоборот, раньше органы ГИБДД не всегда могли в установленные сроки принять какие-то решения на основе фото- и видеоматериалов, представленных очевидцами, в силу несовершенства процедуры. Думаю, широкое внедрение предлагаемой системы повысит дисциплину на дорогах. Но здесь важно, чтобы и граждане проявляли правовую грамотность: заводили личные кабинеты на сайте Госуслуг и устанавливали соответствующие программы.

https://rg.ru

Ключевые теги: нарушения пдд.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Повесившийся в гараже озерчанин сам рассказал о причинах суицида
» НПРО «Урал» всё-таки будут банкротить
» Ради обеспечения своевременной оплаты за электроэнергию введут полное или частичное ограничение её потребления
» Анна Крившина: «Хочу завоевать золото в Токио»
» «Озёрское коммунальное хозяйство» продолжает битву за сотни миллионов
» Верховный Суд поставил точку в деле «СтройГаранта»
» По жалобе жильцов «гагаринского» дома проводится прокурорская проверка
Обсуждаемые новости
» НПРО «Урал» всё-таки будут банкротить
» На запрете ламп накаливания нельзя останавливаться
» Недооцененный труд рождает нищету в головах
» О программе благоустройства в 2018 году. Памятка для подготовки документов
» Пятилетие освящения храма в Озерске
» Озерчанин «кинул» дальневосточных партнёров на 600 тысяч
» Директор УАТа вернул 20 миллионов в казну России

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги