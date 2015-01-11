Наказать нарушителя правил сможет любой желающий

По фото- и видеоматериалам, которые бдительные граждане будут присылать в ГИБДД, инспекторы станут выносить постановления о штрафах без всякой волокиты.

Водителям придется быть внимательнее. Снимать их нарушения будут из каждой машины.

Такова суть законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Напомним, что сейчас любой, у кого есть камера, может отправить снятое им нарушение в ГИБДД. Однако в соответствии со статьей 28.1 КоАП такие материалы должен рассматривать тот, кто уполномочен составлять протоколы об административных нарушениях.

Получив заявление, инспектор должен провести соответствующую проверку вне рамок производства по делу об административном правонарушении, чтобы удостовериться, что нарушение было. Для этого необходимо вызвать того, кто предоставил информацию о нарушении, установить по банкам данных предполагаемого нарушителя, вызвать его для опроса, найти дополнительных свидетелей... Все это требует времени. При этом сотрудники ограничены двухмесячным сроком привлечения к ответственности.

Чтобы упростить эту систему, решено, что постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола. Но только в том в случае, если нарушение зафиксировали граждане, зарегистрированные в "Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме". И только при том условии, что они применяли технические средства, имеющие функции видеозаписи и специализированное программное обеспечение.

Проще говоря, человек, который зарегистрирован на портале Госуслуг, должен скачать специальную программу на свой смартфон или планшет. И с помощью этой программы произвести съемку нарушения и отправить через сайт Госуслуг информацию в ГИБДД. В этом случае, получив уже заверенную информацию, сотрудник ГИБДД рассмотрит, есть ли там нарушение, и, если оно есть, выпишет постановление о штрафе. Так же, как сейчас это делается по материалам автоматических камер фотовидеофиксации.

Программу, которую нужно закачать в смартфон, разработает минкомсвязь, когда правительство установит требования для этого продукта. А требования правительство установит после того, как законопроект станет законом.

Впрочем, можно предположить, какие основные требования к программе должны быть. Это необходимость фиксации времени и места съемки. Ведь нарушения имеют срок давности, а рассматривают их подразделения, в зоне ответственности которых находится та или иная территория.

Аналоги такой программы уже используются в России. Например, в Татарстане эта программа называется "Народный инспектор". С ее помощью уже сейчас в этой республике активно привлекают к ответственности нарушителей. Есть такая программа и в Москве - "Помощник Москвы". С ее помощью информацию о нарушителях озеленения сообщают в московскую административную дорожную инспекцию.

Вот что-то аналогичное и должно будет разработать минкомсвязь для всей страны.

Однако, насколько она будет полезна для водителей, пока не ясно. Ведь человек за рулем не едет с телефоном в руках, чтобы снимать нарушителей. У него стоит видеорегистратор.

То есть та программа, которую предлагается разработать, должна уметь еще и подгружать запись видеорегистратора. А видеорегистраторов на рынке много. Поэтому разработчикам программы придется потрудиться, чтобы угодить всем. Иначе вся эта идея попросту не будет работать. А через мобильное приложение в ГИБДД будут отправлять только съемку неправильно припаркованных машин.

Компетентно

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России:

Если водитель будет не согласен с вынесенным постановлением, он всегда может обжаловать решение в суде. При этом видеозаписи являются достаточно объективным свидетельством, поэтому вряд ли стоит опасаться какого-то массового нарушения прав. Наоборот, раньше органы ГИБДД не всегда могли в установленные сроки принять какие-то решения на основе фото- и видеоматериалов, представленных очевидцами, в силу несовершенства процедуры. Думаю, широкое внедрение предлагаемой системы повысит дисциплину на дорогах. Но здесь важно, чтобы и граждане проявляли правовую грамотность: заводили личные кабинеты на сайте Госуслуг и устанавливали соответствующие программы.

https://rg.ru