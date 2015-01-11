Сенатор Олег Цепкин: Совет Федерации уделяет большое внимание участию молодежи в решении вопросов, затрагивающих ее интересы

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Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

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Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

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Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

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Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

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Встречаем 2017!

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Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

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Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

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Пресс-конференция в театре "Наш дом"

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Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

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OzerskDanceFestival 17/04/16

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

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Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

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Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

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Сенатор Олег Цепкин: Совет Федерации уделяет большое внимание участию молодежи в решении вопросов, затрагивающих ее интересы

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин выступил на конференции «Общественно-государственное партнерство в развитии гражданского образования и воспитания детей и молодежи», которая состоялась во всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае.

В настоящее время эти вопросы представляются особо значимыми, отметил парламентарий. Проводить работу в части патриотического воспитания необходимо, объединяя усилия государства и общества.

«Российские законодатели держат проблему развития общественно-государственного партнерства в фокусе своего внимания», – отметил сенатор Олег Цепкин. Вопросы патриотического воспитания отражены в целом ряде законов. В ряде субъектов федерации разработаны региональные законы, концепции и программы патриотического воспитания, реализуются программы повышения правовой культуры населения, подчеркнул парламентарий.

По словам Олега Цепкина, за прошедшие годы правовая база, обеспечивающая развитие гражданско-патриотического воспитания, существенно расширилась и была усовершенствована. Вместе с тем, в деле исполнения законов есть еще немало резервов. В первую очередь в сфере взаимодействия государства, законодательных органов, исполнительной власти, с одной стороны, и институтов гражданского общества, с другой.

Совет Федерации традиционно уделяет большое внимание практическому участию молодежи в решении вопросов, затрагивающих ее интересы, добавил Олег Цепкин. В 2012 году была создана палата молодых законодателей при Совете Федерации. Важной составляющей гражданского воспитания является совершенствование системы молодежного парламентаризма. Такие объединения можно назвать своего рода «интерактивным мостом» между гражданскими объединениями и властными структурами. Происходит взаимовыгодный обмен информацией, развивается опыт совместных действий. «Это помогает государственным органам, политическим партиям укреплять свою социальную базу, а гражданскому обществу – реализовывать общественные инициативы. Можно с уверенностью сказать, что истинный патриот должен быть активен в реализации своего гражданского долга», – подчеркнул Олег Цепкин.

Сенатор сообщил, что в Совете Федерации на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи. В частности, торжественное вручение паспортов молодым людям в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!». Одновременно с паспортом они получают «Азбуку молодого гражданина» – брошюру, в которой изложены основные права и обязанности гражданина России.

Уделяется серьезное внимание законодательной поддержке развития гражданского общества. Членами СФ в Государственную Думу внесен проект федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве)», разрабатывается проект федерального закона «О патриотическом воспитании в Российской Федерации», сказал Олег Цепкин.

Палата стала инициатором ряда проектов с участием школьников и студентов. Весной 2016  СФ выступил соорганизатором всероссийского проекта «Стратегия будущего», который направлен на обучение и вовлечение молодых граждан в решение задач на местном уровне.

При непосредственном участии Совета Федерации регулярно проводится Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Важным достижением стало открытие в 2016 году молодежной секции форума на тему «Историко-культурное наследие как основа национально-культурной идентичности».

Второй год подряд под эгидой Совета Федерации проводится Конференция «Общественно-государственное партнерство в развитии гражданского образования и воспитания детей и молодежи».

«Одной из важнейших составляющих работы с подрастающим поколением является тесное взаимодействие государства и общественных организаций. Участие молодого поколения в форумах, акциях, волонтерском движении, в молодежных объединениях, способствует формированию у него гражданской ответственности, вовлекает в социально полезную деятельность», – подчеркнул парламентарий. По его словам, активными участниками, процесса развития гражданской ответственности и образования молодежи в последние годы стали НКО, поддерживающие молодежные инициативы. Среди них следует выделить всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» отделения которого созданы и действуют во всех 85 субъектах России.

Большое значение имеет создание Российского движения школьников и Российского детско-юношеского центра. Совет Федерации поддерживает развитие движений «Эколята – молодые защитники природы», «Эколята- дошколята». Такие социально-образовательные проекты, объединяющие важные направления развития детей и молодежи, помогают подрастающему поколению формировать новое экологическое сознание, воспитывают в детях любовь к природе и стремление сохранить окружающий мир.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/senator-oleg-cepkin-sovet-federacii-udelyaet-bolshoe-vnimanie-uchastiyu-molodezhi-v-40994

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