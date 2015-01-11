Сенатор Олег Цепкин: Совет Федерации уделяет большое внимание участию молодежи в решении вопросов, затрагивающих ее интересы

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин выступил на конференции «Общественно-государственное партнерство в развитии гражданского образования и воспитания детей и молодежи», которая состоялась во всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае.

В настоящее время эти вопросы представляются особо значимыми, отметил парламентарий. Проводить работу в части патриотического воспитания необходимо, объединяя усилия государства и общества.

«Российские законодатели держат проблему развития общественно-государственного партнерства в фокусе своего внимания», – отметил сенатор Олег Цепкин. Вопросы патриотического воспитания отражены в целом ряде законов. В ряде субъектов федерации разработаны региональные законы, концепции и программы патриотического воспитания, реализуются программы повышения правовой культуры населения, подчеркнул парламентарий.

По словам Олега Цепкина, за прошедшие годы правовая база, обеспечивающая развитие гражданско-патриотического воспитания, существенно расширилась и была усовершенствована. Вместе с тем, в деле исполнения законов есть еще немало резервов. В первую очередь в сфере взаимодействия государства, законодательных органов, исполнительной власти, с одной стороны, и институтов гражданского общества, с другой.

Совет Федерации традиционно уделяет большое внимание практическому участию молодежи в решении вопросов, затрагивающих ее интересы, добавил Олег Цепкин. В 2012 году была создана палата молодых законодателей при Совете Федерации. Важной составляющей гражданского воспитания является совершенствование системы молодежного парламентаризма. Такие объединения можно назвать своего рода «интерактивным мостом» между гражданскими объединениями и властными структурами. Происходит взаимовыгодный обмен информацией, развивается опыт совместных действий. «Это помогает государственным органам, политическим партиям укреплять свою социальную базу, а гражданскому обществу – реализовывать общественные инициативы. Можно с уверенностью сказать, что истинный патриот должен быть активен в реализации своего гражданского долга», – подчеркнул Олег Цепкин.

Сенатор сообщил, что в Совете Федерации на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи. В частности, торжественное вручение паспортов молодым людям в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!». Одновременно с паспортом они получают «Азбуку молодого гражданина» – брошюру, в которой изложены основные права и обязанности гражданина России.

Уделяется серьезное внимание законодательной поддержке развития гражданского общества. Членами СФ в Государственную Думу внесен проект федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве)», разрабатывается проект федерального закона «О патриотическом воспитании в Российской Федерации», сказал Олег Цепкин.

Палата стала инициатором ряда проектов с участием школьников и студентов. Весной 2016 СФ выступил соорганизатором всероссийского проекта «Стратегия будущего», который направлен на обучение и вовлечение молодых граждан в решение задач на местном уровне.

При непосредственном участии Совета Федерации регулярно проводится Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Важным достижением стало открытие в 2016 году молодежной секции форума на тему «Историко-культурное наследие как основа национально-культурной идентичности».

Второй год подряд под эгидой Совета Федерации проводится Конференция «Общественно-государственное партнерство в развитии гражданского образования и воспитания детей и молодежи».

«Одной из важнейших составляющих работы с подрастающим поколением является тесное взаимодействие государства и общественных организаций. Участие молодого поколения в форумах, акциях, волонтерском движении, в молодежных объединениях, способствует формированию у него гражданской ответственности, вовлекает в социально полезную деятельность», – подчеркнул парламентарий. По его словам, активными участниками, процесса развития гражданской ответственности и образования молодежи в последние годы стали НКО, поддерживающие молодежные инициативы. Среди них следует выделить всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» отделения которого созданы и действуют во всех 85 субъектах России.

Большое значение имеет создание Российского движения школьников и Российского детско-юношеского центра. Совет Федерации поддерживает развитие движений «Эколята – молодые защитники природы», «Эколята- дошколята». Такие социально-образовательные проекты, объединяющие важные направления развития детей и молодежи, помогают подрастающему поколению формировать новое экологическое сознание, воспитывают в детях любовь к природе и стремление сохранить окружающий мир.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/senator-oleg-cepkin-sovet-federacii-udelyaet-bolshoe-vnimanie-uchastiyu-molodezhi-v-40994