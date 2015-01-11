Октябрьская, 30 утопает в нечистотах

В подвале многострадальной девятиэтажки - по колено воды. Это фекальные стоки, которые идут напрямую из квартир в подвал. Труба, которая вела потоки фекалий в канализацию, прохудилась. Из-за затопления из строя вышли насосы, которые подавали воду жильцам.

Как сообщает сайт "Мы с Маяка", Проблему с домом на Октябрьской, 30 на личный контроль взял депутат регионального Заксобрания и генеральный директор ПО "Маяк" Михаил Похлебаев.

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