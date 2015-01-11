Стратегия–2035: определены приоритеты развития социальной защиты населения

На стратегической сессии министерства социальных отношений с учетом мнения экспертов проанализированы возможные альтернативные пути развития отрасли и выработан наиболее оптимальный путь дальнейшего развития, который коснется повышения качества оказываемых социальных услуг, и совершенствования системы предоставления мер социальной поддержки, в том числе с использованием новых информационных систем и технологий, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений.

Приоритетом развития отрасли на долгосрочный период станет обеспечение жителей Челябинской области, нуждающихся в социальной защите, мерами социальной поддержки и качественными социальными услугами.

Для достижения этого поставлены следующие задачи:

- внедрение и развитие инновационных технологий социального обслуживания граждан (таких как сопровождаемое проживание, служба сиделок на дому);

- дальнейшее развитие стационарно замещающих технологий (таких как приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, возмездная опека над совершеннолетними недееспособными гражданами);

- увеличение численности получателей социальных услуг детских домов-интернатов и психоневрологических интернатов, адаптированных к самостоятельной жизни и покинувших стены интернатных учреждений;

- совершенствование нормативной правовой базы системы социальной защиты населения;

- повышение, в том числе с участием добровольцев (волонтеров);

- увеличение количества организаций и предприятий негосударственной формы собственности в сфере социального обслуживания в целях появления конкуренции, и, как следствие, эффективности предоставления социальных услуг и улучшение их качества, сокращение бюджетных расходов;

- внедрение системы государственного заказа на предоставление социальных услуг и др.

«Неотъемлемой частью развития региональной системы социальной защиты станет внедрение и развитие инновационных технологий социального обслуживания, раннего вмешательства предупреждения социального сиротства и службы ранней помощи, — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — Продолжится работа по поддержке граждан с особенностями здоровья. В настоящее время в регионе более 230 тысяч инвалидов, за последние несколько лет взгляд и отношение общества к этой категории населения поменялись. По сути, это является показателем, определяющим степень нравственной зрелости гражданского социума. Россией ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов и, если говорить об организации работы, которую необходимо провести для обеспечения равных возможностей для инвалидов, необходимо обратить внимание общественности на то, что это работа в первую очередь является межведомственным взаимодействием. Ведь термин «доступная среда» включает в себя доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения, образования и спорта, а также информации и связи. В Челябинской области координатором работы по реализации Конвенции является министерство социальных отношений».

Планируется увеличение количества негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, где большая роль отводится социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе исполнителям общественно полезных услуг, которые в настоящее время вносят значительный вклад в развитие дополнительных социальных услуг. «Наша совместная деятельность будет продолжена в реализации социально значимых проектов региона, развитии системы независимой оценки качества, предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, а также выработке совместных решений, направленных на развитие социальной сферы Челябинской области», — добавила Татьяна Никитина.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/strategiya-2035-opredeleny-prioritety-razvitiya-socialnoy-zashchity-naseleniya-41018