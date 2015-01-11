Школьники были не только зрителями, но и соавторами научного исследования

В преддверии 60-летия радиационной аварии 1957 на химкомбинате «Маяк» в Центральной городской библиотеке для озерских школьников прошли открытые уроки, которые организаторы назвали «Живой журнал «Звенящая память».

Мероприятие было подготовлено совместно Советом ветеранов Озерского городского округа, городской библиотекой, муниципальным архивом при поддержке ФГУП «ПО «Маяк», Озерского государственного колледжа искусств и тетра драмы и комедии «Наш дом». В течение двух дней 27 и 28 сентября интегрированный урок посетили учащиеся лицея №23, школ №№33,27,29 и 38.

Формат интегрированного урока организаторы дополнили элементами театрализации, благодаря чему присутствующие на мероприятии ребята стали не только зрителями, но и соавторами научного исследования. Кроме того, живой журнал был наполнен необыкновенно ёмким содержанием: от выставки уникальных документов из фондов муниципального архива и городской библиотеки до воспоминаний участников ликвидации последствий аварии. Следует также отметить, что интегрированный урок включал не только рассказ о самой радиационной аварии и хронологии событий, организаторы дополнили его музыкальными и вокальными произведениями Рахманинова, Чайковского, Каччини, Верди.

На встречу был приглашен начальник дежурного караула военизированной пожарной части № 1 г. Челябинска-40 Виктор Александрович Акулов, который рассказал о своих впечатлениях об этом дне – 29 сентября 1957 года.

– Дети погрузились в атмосферу того дня, – отметила директор муниципального архива Озерского городского округа Елена Барановская. – Мы надеялись, что они смогут посмотреть на ситуацию глазами очевидцев тех событий, понять, какую огромную работу провели военные строители, пожарные, работники ПО «Маяк». Сколько сил вложили учёные в изучение этой проблемы, какое внимание сегодня уделяется этому вопросу экологами.

Своими детскими впечатлениями о том, каким ему запомнилось 29 сентября 1957 поделился работник ФГУП «ПО «Маяк», озерский краевед Владимир Устюжанин. Ведущий инженер лаборатории экологической безопасности и охраны окружающей среды Центральной Заводской лаборатории ПО «Маяк» Алексей Семенович Бакуров выступил перед школьниками с сообщением о преодолении последствий радиационной аварии 1957-го года.

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Фото Владимира Беляева