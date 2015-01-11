Роботов Мозякина и Кошечкина представил публике юный конструктор из Магнитогорска

Юный конструктор из Магнитогорска, любящий техническое творчество и хоккей, создал необычных роботов для международного фестиваля «Робофинист». Они — хоккеисты, их главная задача забросить шайбу-мяч в ворота. Роботов назвали именами лучших игроков ХК «Металлург»: на ворота поставили механического Василия Кошечкина, а противостоит ему на импровизированной арене капитан команды Сергей Мозякин.

У нашей школы в номере цифра 10, и у Мозякина цифра 10, поэтому он один из роботов, ну, а, следовательно, вратарем у нас стал лучший вратарь России и вратарь ХК «Металлург» Василий Кошечкин. У роботов установлены инфракрасные датчики и компас. Он нужен, чтобы определять, где свои ворота, а где соперника, а датчик для того, чтобы видеть мяч. Мяч у нас тоже инфракрасный, робот его видит, захватывает и ведет к воротам. — рассказал сайту «Первый областной» ученик МОУ «СОШ № 10» Глеб Якимович.

Форум «Робофинист», на который поедут юные конструкторы, и в их числе Глеб Якимович, пройдет в Санкт-Петербурге .

Источник: https://www.1obl.ru/news/nauka/mozya-i-vasya/