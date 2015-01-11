Южноуральцам предлагают денежную компенсацию за высокие коммунальные платежи

С началом отопительного сезона у южноуральцев появилась дополнительная проблема — высокие коммунальные платежи. Некоторые граждане отдают треть своего месячного дохода на оплату счетов. Однако в управлении соцзащиты предусмотрели помощь гражданам, вынужденным экономить из-за больших сумм, выставленных за жилое помещение. Им полагаются субсидии.

Если гражданин платит больше, чем 22% от ежемесячного дохода, он может идти за назначением субсидий. Для некоторых категорий процент меньше — 11. В расчет берется доход гражданина и стандарт, установленный на уровне региона. Он зависит от категории, к которой относится гражданин: наниматель жилья или собственник, живет один или в составе семьи. Рассчитать размер субсидии самостоятельно гражданин не сможет, потому что нужно знать стандарт, установленный на уровне региона. Методика не очень простая, ей владеют специалисты органов соцзащиты и сотрудники МФЦ. — прокомментировала сайту «Первый областной» председатель комитета по социальной политике Челябинской области Лариса Мошкова.

Подать заявку на получение субсидии гражданин может:

1. В органах соцзащиты по месту жительства (прийти на прием либо подать документы по почте с уведомлением).

2. Через портал государственных и муниципальных услуг (загрузить документы и получить ответ).

3. Через МФЦ (https:// mfc-74 .ru/services/)по обслуживанию жителей (принести необходимые документы специалисту).



Какие документы нужно предоставить для получения субсидии:

1. Заявление.

2. Документ, подтверждающий право проживания (договор найма или свидетельство о собственности).

3. Документ, подтверждающий доходы гражданина



Субсидии граждане получают по месту жительства (постоянной регистрации). Их могут перечислять на карту или приносить домой. Средний размер выплаты в этом году составляет 2100 рублей в месяц. Стоит помнить, что субсидия выплачивается полгода, затем процедуру подачи заявления необходимо повторить.



Отметим, что на получение субсидий южноуральцами в этом году заложена большая сумма — почти 2 миллиарда рублей. Планируется, что выплатами воспользуются 118 тысяч семей.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/subsidiya-za-kommunalku/