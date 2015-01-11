Южноуральцам предлагают денежную компенсацию за высокие коммунальные платежи

С началом отопительного сезона у южноуральцев появилась дополнительная проблема — высокие коммунальные платежи. Некоторые граждане отдают треть своего месячного дохода на оплату счетов. Однако в управлении соцзащиты предусмотрели помощь гражданам, вынужденным экономить из-за больших сумм, выставленных за жилое помещение. Им полагаются субсидии.
Если гражданин платит больше, чем 22% от ежемесячного дохода, он может идти за назначением субсидий. Для некоторых категорий процент меньше — 11. В расчет берется доход гражданина и стандарт, установленный на уровне региона. Он зависит от категории, к которой относится гражданин: наниматель жилья или собственник, живет один или в составе семьи. Рассчитать размер субсидии самостоятельно гражданин не сможет, потому что нужно знать стандарт, установленный на уровне региона. Методика не очень простая, ей владеют специалисты органов соцзащиты и сотрудники МФЦ. — прокомментировала сайту «Первый областной» председатель комитета по социальной политике Челябинской области Лариса Мошкова.
Подать заявку на получение субсидии гражданин может:
1. В органах соцзащиты по месту жительства (прийти на прием либо подать документы по почте с уведомлением).
2. Через портал государственных и муниципальных услуг (загрузить документы и получить ответ).
3. Через МФЦ (https://mfc-74.ru/services/)по обслуживанию жителей (принести необходимые документы специалисту).
Какие документы нужно предоставить для получения субсидии:
1. Заявление.
2. Документ, подтверждающий право проживания (договор найма или свидетельство о собственности).
3. Документ, подтверждающий доходы гражданина
Субсидии граждане получают по месту жительства (постоянной регистрации). Их могут перечислять на карту или приносить домой. Средний размер выплаты в этом году составляет 2100 рублей в месяц. Стоит помнить, что субсидия выплачивается полгода, затем процедуру подачи заявления необходимо повторить.
Отметим, что на получение субсидий южноуральцами в этом году заложена большая сумма — почти 2 миллиарда рублей. Планируется, что выплатами воспользуются 118 тысяч семей.
Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/subsidiya-za-kommunalku/
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