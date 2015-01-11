29 сентября 1957 года. Мы помним! Мы гордимся!

В пятницу, 29-го сентября, в ДК "Маяк" прошло памятное мероприятие, посвящённое когда-то засекреченной аварии 1957 года на ПО Маяк. В этот вечер в зале собрались десятки ветеранов-ликвидаторов, многие из них не смогли сдержать слёзы во время просмотра небольшого фильма «Атомная осень», показанного перед началом торжественной части мероприятия. И все, как один, поднялись почтить память ушедших ликвидаторов минутой молчания.

Во время торжественной части почетные грамоты и памятные знаки ветеранам вручали председатель Законодательного собрания депутатов Челябинской области Владимир Мякуш и гендиректор ПО Маяк Михаил Похлебаев.

По словам Владимира Мякуша, в 1957 году ликвидаторы спасли не только жителей Челябинской, Свердловской, Курганской и других областей, они спасли Советский Союз. Трудно представить, какие последствия могли бы быть, если бы не были приняты беспрецедентные меры по ликвидации аварии. И эти люди очень скромны, они даже в такой памятный день не говорят о величии своем, о той высокой ответственности, которую проявили в тот далекий день.

Между тем, как сказал Михаил Похлебаев, эта авария явилась мощнейшим уроком для человечества. На сегодняшний день все последствия преодолены, у нас есть ядерный щит! Мы помним и скорбим по тем, кто погиб или потерял здоровье и ушёл от нас раньше времени. В этот день мы отдаём должное ветеранам, спасибо за их подвиг!

Александра Лебедева