Сотрудники полиции Челябинской области будут контролировать соблюдение тишины и покоя граждан

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2017 утверждено Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Челябинской области о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных статьей 13 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» - нарушение покоя граждан и тишины.

В соответствии с Соглашением реализацию передаваемых полномочий Правительства Челябинской области на территории Челябинской области осуществляет Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области.

ГУ МВД России по Челябинской области приступило к исполнению переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях за нарушение покоя граждан и тишины с 1 октября 2017 года.

К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в рабочие дни в период времени с 22 до 6 часов, а в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни - с 23 до 8 часов, относятся:

использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках), повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;

игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины;

непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а также действия, совершаемые в процессе эксплуатации транспортных средств, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины;

использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;

производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины.

В соответствии со статьей 13 Закона Челябинской области, от 31.01.2013 № 449-ЗО, нарушение покоя граждан и тишины влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 100 тысяч рублей.

https://74.мвд.рф/