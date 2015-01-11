28 сентября во Дворце культуры «Строитель» для жителей округа прошло памятное мероприятие

«Сегодня наша встреча посвящается тем, кто 60 лет назад, не жалея сил и здоровья участвовал в ликвидации последствий радиационной аварии 1957 года».

Этими словами начал приветственное выступление председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Гашев Иван Иванович. Своими воспоминаниями на вечере поделились ветераны ПО «Маяк» ликвидаторы радиационной аварии 1957 года: Кулешов Михаил Владимирович, Сидоров Геннадий Васильевич, а Владимир Тимофеевич Ворошилов прочитал стихи и спел песню, написанную к этой памятной дате.

В момент объявления минуты молчания все ветераны встали и склонили головы, у многих в глазах стояли слезы.

Ведущие Ольга Валуева и Анатолий Владимиров продолжили программу:«60 лет прошло с того трагического дня. Кажется, позабылись подробности и детали. Уже вроде бы и не так страшно. А между тем есть среди нас люди, для которых слово «Авария 1957 года» не что-то абстрактно-размытое, а настоящая боль. Боль и память.

Мы будем всегда благодарны ликвидаторам за их человеческий подвиг».

Радостными улыбками и аплодисментами встречали ветераны-ликвидаторы концертные номера - посвящение, в исполнении творческих коллективов ДК «Строитель».

В концертной программе принимали участие: вокальный ансамбль «Родник» (рук. Елена Козоря), коллектив авторской песни «Островок» (рук.Светлана Спесивцева), хор ветеранов «Рябинушка» (рук. Александр Шмаков), творческая группа «Музыкальный калейдоскоп» в составе: авторов Георгия Кашкова и Владимира Ворошилова, дуэта Мариэтты Киргетовой и Сергея Серухина, солиста Сергея Ермолина и вокального ансамбля «Серебряная подкова» (рук. Анатолий Владимиров, хормейстер М. Журавлева).

После программы, посвященной памятной дате, люди старшего поколения долго не расходились - обнимались, плакали, смеялись и разговаривали. Видно, было о чем...

Заведующая структурным подразделеним МБУ «КДЦ» - ДК «Строитель» Н.И.Меркулова