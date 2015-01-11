Застрявшего в прутьях ограждения озерчанина вызволили спасатели

30 сентября в 19.10 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок с сообщением, что во 2 подъезде дома по ул. Лениградской в подвальное помещение упал мужчина, при этом его нога застряла между прутьями лестничного ограждения, самостоятельно освободиться не может.

На место происшествия выехала дежурная смена спасателей. При помощи гидравлических ножниц спасатели раздвинули прутья и освободили конечность пострадавшего (1983 г.р.), находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Медицинская помощь не потребовалась.

Елена Коробова, инструктор ГО