Озерский городской суд заключил под стражу сроком на два месяца 63-летнего теперь уже бывшего педагога-организатора муниципального дворца творчества Бориса Чигирина, обвиняемого в развратных действиях в отношении трех мальчиков 13-15 лет. По данным Znak.com, потерпевших может быть около сотни — дети, много лет ходившие с педагогом в походы, уже начали давать показания.

«Прокурором ходатайство следствия поддержано, — рассказал прокурор города Алексей Вахрушев. — Суд счел, что на свободе Чигирин может скрыться от органов следствия, оказать давление на несовершеннолетних потерпевших, кроме того, следствие сейчас ведет работу по выявлению других преступных эпизодов против половой неприкосновенности детей».

По данным источника Znak.com, пока Чигирину предъявлено обвинение только по статье 135 УК РФ («Развратные действия») по факту последнего эпизода, произошедшего в сентябре в стенах дворца творчества. По версии следствия, он по одному заводил новеньких мальчиков к себе в кабинет, говорил с ними на интимные темы, а потом просил раздеться. О произошедшем родным рассказал только один из подростков.

«При обыске у Чигирина изъяты фото- и видеоматериалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Сейчас идут опросы детей, с которыми он как руководитель поискового отряда занимался долгие годы, в том числе ходил в походы. Потерпевших будет около сотни, все мальчики, в основном из неблагополучных семей. В том числе речь идет о преступлениях по статье 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“)», — рассказал источник Znak.com в Озерске.

Напомним, мужчину задержали 28 сентября. Для родителей местных школьников это не стало сенсацией, так как слухи о странностях в поведении педагога ходили давно, но за руку его не ловили.

Как сообщал Znak.com, Борис Чигирин хорошо известен в Озерске как журналист, причем с довольно плохой репутацией. Так, около 10 лет назад он устроил скандал, заявив, что, если на него не обратят внимание, совершит публичный акт самосожжения. В дом творчества он устроился много лет назад. Хотя его не очень любили за странное поведение, как организатор поискового отряда «Уралец» он с воспитанниками привозил много наград с разных фестивалей.

Руководитель городского следственного отдела СУ СКР Алексей Петров факт инцидента подтвердил, но за комментариями попросил обращаться к официальному представителю СКР области Владимиру Шишкову. Последний, в свою очередь, обещал уточнить информацию позже.

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