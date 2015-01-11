Челябинский метеорит вместе с русалкой и колодцем в ад попал в рейтинг известных паранормальных явлений

Наиболее известные в мире загадочные объекты и явления определили авторы издания «Русский мир». В рейтинг вошли встречи космонавтов с НЛО, останки монстра на острове Сахалин, проводы русалки, колодец с голосами и прочее. Всего в ТОП включили 11 загадок. Также в них вошел и челябинский метеорит.

Россия богата не только нефтью, газом, алмазами, Чайковским, Айвазовским и Достоевским (в отличие от исчерпаемых полезных ископаемых, наши культурные ценности не закончатся никогда). На обширных просторах нашей Родины происходит немало странного, таинственного и необъяснимого, но беспокоиться не о чем. На 1/6 части земной суши хватит места для всех: инопланетян, привидений, доисторических животных, экстрасенсов и сверхъестественных монстров, не похожих ни на что на свете. — передает издание «Русский день».



Напомним, челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли утром 15 февраля 2013 года. Он разрушился в атмосфере на высоте 30–50 километров, многочисленные фрагменты рассыпались на территории Челябинской области. Падение небесного тела наблюдали сотни тысяч человек. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль. От последствий взрыва пострадали более 1,6 тысяч человек.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/meteorit-i-prochie-dostoyania/