В результате принятых мер прокурорского реагирования жители многоквартирного дома под Кыштымом обеспечены отоплением

Как сообщалось ранее, по указанию прокурора Челябинской области Александра Кондратьева организована проверка по обращению жителей многоквартирного дома о ненадлежащей подготовке к отопительному сезону.

В ходе выездного личного приема в г.Кыштыме, на прием к прокурору обратилась жительница многоквартирного жилого дома, расположенного на территории Муниципальной санаторно-лесной школы им. Ю.А. Гагарина с заявлением о ненадлежащей подготовке дома к предстоящему отопительному периоду.

По указанию прокурора области организована выездная проверка с участием представителей ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» и органов местного самоуправления, в ходе которой, доводы заявителей подтвердились.

Установлено, что 18-ти квартирный жилой дом, в котором, в том числе, проживают пенсионеры и малолетние дети, не готов к отопительному сезону в связи с аварийным состоянием теплотрассы и неработающей котельной, обеспечивающей жилой дом теплоснабжением.

Озерским городским округом как собственником котельной не произведен необходимый ремонт теплосетей, в связи с чем, отсутствовал акт готовности котельной к отопительному периоду.

В свою очередь руководством МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина как потребителем тепловой энергии также не предпринималось должных мер для подготовки многоквартирного дома к отопительному сезону: не проводилась промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок, не проводились испытания оборудования на плотность и прочность.

С целью соблюдения прав жителей дома на надлежащее предоставление коммунальных услуг, главе администрации Озерского городского округа прокурором внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства о теплоснабжении.

Директору МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина объявлено предостережение о недопустимости нарушений указанного законодательства.

В результате принятых мер прокурорского реагирования произведен ремонт и запуск системы отопления многоквартирного дома. В настоящее время температурный режим в квартирах соответствует установленным нормам.

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