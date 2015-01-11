Директор школы №34 подвергнут штрафу за нарушения законодательства в сфере закупок

Прокуратура ЗАТО г. Озерск в ходе мониторинга сайта zakupki.gov.ru установила, что при исполнении директором МБОУ ООШ № 34 договора холодного водоснабжения и водоотведения, заключенного учреждением с ММПКХ г. Озерск, заказчиком заключено дополнительное соглашение об увеличении цены договора в связи с корректировкой тарифов за отпущенную воду и прием сточных вод, при отсутствии в договоре условия о возможности увеличения (уменьшения) предусмотренного контрактом количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10%.

В ходе исполнения учреждением договора теплоснабжения заключено дополнительное соглашение об увеличении цены договора на 17,68%. Указанные выше договоры оплачены учреждением по цене договоров, измененных на основании дополнительных соглашений, подписанных директором образовательного учреждения.

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, когда возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом.

По результатам проверки в отношении директора учреждения возбуждено дело по ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта), которое рассмотрено УФАС по Челябинской области с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

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