На Урале ожидается потепление

Понижение температуры воздуха до минус девяти градусов и усиление ветра до 15 метров в секунду прогнозируется в Челябинской области в пятницу ночью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, предстоящей ночью без осадков, будет от минус трех до плюс двух градусов, в низинах – до минус девяти. В утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Днем 6 октября воздух прогреется до 6-11 градусов, дождей и снега не ожидается. В течение суток отдельные порывы южного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью будет минус 1-3, завтра днем – плюс 8-10 градусов, порывы ветра до 11 м/с.

Ранее сообщалось, что к концу недели температура воздуха будет повышаться и даже ночью может оставаться на положительных отметках, поэтому образовавшийся ранее снежный покров растает.

Согласно климатическим данным, в течение наступившего предзимья снег может ложиться и сходить неоднократно. «В текущем периоде зима не наступит, ожидаемая относительно теплая погода при температуре воздуха ночью от нуля до плюс пяти, днем – 7-12 градусов ожидается в конце недели, в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели, то есть до 10 октября», – уточнили в Уральском ЦГМС.

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