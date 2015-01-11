7 октября в ДК «Маяк» пройдет концерт-посвящение светлой памяти Музы Хохряковой.

М.А.Хохрякова много сделала для развития детского хорового искусства в нашем городе; она явилась создательницей музыкально-хоровой студии при ДК «Маяк», где дети изучали нотную грамоту, сольфеджио. Хоровые партитуры, изучаемые у Музы Александровны, по сложности не уступали урокам в музыкальной школе.

Муза Хохрякова в свое время создала уникальный клуб творческих людей, влюблённых в поэзию – клуб «Таланты и поклонники», получивший награду в номинации «Лучшее любительское объединение РОСАТОМа.

В концерте-посвящении примут участие хоровые коллективы, вокальный ансамбль «Альянс», группа «Дискаер», солисты вокального класса и клуб «Таланты и поклонники».

Начало в 16.00.Вход свободный. 6+