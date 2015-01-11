ГИБДД изменит правила проведения экзаменов для мотоциклистов

ГИБДД России с середины октября меняет правила проведения экзаменов на право вождения для мотоциклистов, сообщили в Госавтоинспекции.

«Например, упражнение «скоростное маневрирование» для мотоциклов стало обязательным, в связи с чем к существующей схеме испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке», - сообщили ТАСС в ГИБДД.

Кроме того, решен вопрос о проведении экзамена на площадке зимой: теперь при наличии снега границы испытательных упражнений будут обозначаться дополнительными стойками, а асфальт будут обрабатывать противогололедными средствами.

Также теперь оценка «не сдал» будет выставляться в случае падения с мотоцикла.

Изменения вступят в силу с 14 октября.

В сентябре в ГИБДД заявили, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный, в частности, старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов.

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