Золотой уик-энд

Золотая осень радует нас значимыми событиями в мире культуры, искусства, танца. Не сидите на месте, организуйте для себя и своих близких интересный запоминающийся уикенд!

Озёрск

7 и 8 октября

Административное здание стадиона Труд.

Чемпионат и первенство Озерска по боксу и кикбоксингу. В субботу начало в 14-00. В воскресенье в 11-00.

Озёрский театр кукол.

Старт 66-го сезона! Премьера: «Колобок» (3+). Оба дня начало в 11-00.

Театр драмы «Наш дом».

Старт юбилейного 70-го сезона! Премьера спектакля по пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». Оба дня начало в 18-30.

Кыштым

7 октября, 10-00. ДК Победы. Отборочный этап областного телевизионного конкурса "Марафон талантов". Творческую эстафету конкурсного марафона принимают 165 участников, 30 творческих коллективов, 30 мастеров народных промыслов и ремесел из 10 территорий Челябинской области. Это Карабашский, Кыштымский, Озерский, Верхнеуфалейский и Снежинский городские округа, Каслинский, Аргаяшский, Кунашакский, Нязепетровский и Уйский муниципальные районы. Оценивать выступления участников будет профессиональное жюри.

Челябинск

6-7 октября

Южноуральская книжная ярмарка – 2017. С 10:00 до 18.00

Областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 60)

До 29 октября

Куба: Музей Революции

с 9.00 до 22.00

Областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 60)

Возрастные ограничения: 12+

Фотоэкспозиция «Куба: Музей Революции» посвящена удивительной стране, пережившей не одну революцию и боровшейся за свою независимость с XIX столетия. Из-за всех политических и экономических перипетий, через которые ей пришлось пройти в XX столетии, Остров свободы словно застыл во времени и практически не менялся в течение 60 лет, став настоящим Музеем Революции под открытым небом.

7-8 октября

Международная фитнес-конвенция «Территория фитнеса». Место проведения: пр. Ленина, 84, стадион им. Елесиной.

Возрастные ограничения: 16+

В программе конвенции обучающие семинары, мастер-классы, лекции, воркшопы от всемирно известных преподавателей.

Каждое воскресенье до 31 декабря. Занимательная наука в «Детском музее». В нашем краеведческом, а точнее в «детской» его части (в Детском музее), каждое воскресенье проводят научные занятия для детей 7-12 лет. Обучают физике, химии, географии или биологии. В день проходит сразу два занятия — в 13.00 и в 14.00. Здесь юные посетители смогут поучаствовать в экспериментах, иллюстрирующих различные законы природы, познакомиться с научными приборами (микроскоп, спектроскоп, барометр, термометр и др.) и освоить простейшие методы естественнонаучного исследования.

Екатеринбург

7 октября и по субботам

«Бэби-концерт» в 18-00 для младенцев в Детской филармонии. Живая акустическая музыка в камерном зале. Малыш только появился на свет и постоянно нуждается в маминой заботе и любви. А маме необходима поддержка в адаптации к новому образу жизни. Именно для этого разработана программа «Бэби-концертов». Так задумано, что на протяжении года можно вместе с малышом познавать мир музыки, наблюдать за развитием малыша и расти вместе с ним.

11 сентября – 6 ноября, ежедневно, 12:00–20:00

Большая «трезвая» выставка в Доме Поклевских-Козелл. Производство безалкогольных напитков было развито на Руси не меньше, чем алкогольных. Квас, сбитень, берёзовый сок, кисель, морс, простокваша, иван-чай и другие вкусные вещи имеют давнюю традицию производства и потребления.

7-8 октября

Ельцин центр. Фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival.

В этом году на гастроли отправятся не только главные кинохиты из московской программы, но и специальные гости фестиваля: публичные интеллектуалы, эксперты и кинорежиссеры с лекциями и обсуждениями, а также музыканты с концертами и диджей-сетами.

6-8 октября

Всероссийский конкурс Russian Bachata Masters. Сильнейшие пары России соберутся в Екатеринбурге, чтобы выявить, кто из них станет лучшей парой страны 2017/2018. Специальные гости фестиваля, организаторы и судьи мирового чемпионата World Bachata Masters — Фрэнк Сантос и Эрика Понс.

Место проведения: бальный зал GallaDance.

Александра Лебедева