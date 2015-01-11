На повестке дня завершение ремонта дорог и подготовка к зиме

В понедельник на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков обратил внимание на два вопроса: о готовности управления автомобильного транспорта к работе в зимний период и об исполнении ООО «ДорСтройУрал» муниципального контракта по ремонту дорог картами.

Следует напомнить, что по результатам открытого аукциона был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту картами с подрядчиком ООО «ДорСтройУрал» со сроком исполнения условий контракта 29 сентября текущего года. В контракт были включены участки дорог по следующим адресам: на дороге к оздоровительному лагерю «Отважных» в районе школы №33, по ул. Блюхера в районе магазина «Цветочный», по ул. Архипова в районе жилого дома №10, перекрёсток ул. Менделеева – пр. Победы, по ул. Первомайской в посёлке Татыш.

Начальник управления капитального строительства и благоустройства Надежда Белякова своём докладе отметила, что по ряду причин сроки исполнения работ подрядчиком были сорваны:

– Погодные условия в настоящее время позволяют подрядной организации выполнить тот объём работы, который был предусмотрен условиями договора, и часть работ уже выполнена. На данный момент остались незаконченными участки на перекрёстке ул. Менделеева и пр. Ленина и ул. Первомайская, которые подрядчик пообещал заасфальтировать сегодня. По результатам выполнения работ к ООО «ДорСтройУрал» будут применены штрафные санкции за несоблюдение сроков исполнения контракта.

Второй вопрос, который касался готовности муниципального предприятия «УАТ» к работе в зимний период, прокомментировал директор МП «УАТ» Александр Лазуткин:

– Техника для эксплуатации в зимний период подготовлена. Предприятие располагает запасом фракционных и противогололёдных материалов. В настоящее время существует кадровая проблема по укомплектованности коллектива предприятия механизаторами, но к началу сезона мы постараемся эту ситуацию выправить.

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