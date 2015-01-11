Продлен прием заявок на конкурс «Лучший экспортер»

Центр поддержки экспорта Челябинской области по просьбам предпринимателей продлил прием заявок на участие в конкурсе «Лучший экспортер Челябинской области 2016». Теперь зарегистрироваться и подать документы бизнесмены могут до 23 октября 2017 года.

Напомним, конкурс проводится в рамках стимулирования роста объемов регионального экспорта. На сегодняшний день наибольшее число заявок от представителей малого и среднего бизнеса поступает из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Миасса.

«Некоторые бизнесмены не успели собрать все документы, необходимые для участия в конкурсе и обратились к нам с настоятельной просьбой продлить прием заявок. Поэтому мы приняли решение увеличить сроки рассмотрения документов, однако это никак не отразится на общих сроках проведения конкурса - заседание комиссии по отбору заявок и подведение итогов состоятся в указанные ранее даты», – рассказала директор Центра поддержки экспорта Челябинской области Екатерина Сметанина.

Стать лучшим экспортером региона могут субъекты малого и среднего предпринимательства с подтвержденным экспортным опытом, зарегистрированные в Челябинской области. По словам организаторов, участие в конкурсе даст возможность не только получить статус лучшего экспортера, диплом участника и подарки от партнеров, но и заявить о себе и своей компании на региональном и национальном уровне, а также продемонстрировать зарубежным партнёрам безупречную профессиональную репутацию.

Отметим, победителей выберут в пяти номинациях: «Микробизнес», «Малый бизнес», «Средний бизнес», «Высокотехнологичный экспорт» и «Прорыв 2016». Награждение состоится 15 ноября 2017 года в рамках II Конференции по внешнеэкономической деятельности Челябинской области «Стираем границы для экспорта».

Ознакомиться с условиями участия можно на сайте Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Ссылка на регистрацию - https://goo.gl/G57fwh.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/prodlen-priem-zayavok-na-konkurs-luchshiy-eksporter-41236