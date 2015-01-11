Тёплая погода позволила аграриям возобновить уборку и приблизить её к финишу

Уборка в Челябинской области подходит к финишу. Несмотря на последние сюрпризы погоды – дожди и снежный циклон – уборочные работы продолжаются. Установившаяся тёплая сухая осень поможет наверстать темпы и завершить уборку зерновых. На 9 октября в регионе собрано 2 млн 111 тысяч тонн зерна, что уже на 8% больше, чем в прошлом году, сообщает министерство сельского хозяйства.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Александра Завалищина, с начала уборочной кампании убрано более 90% зерновых и зернобобовых культур, намолот превысил 2 млн 100 тысяч тонн зерна. В прошлом году зерна было убрано меньше — 1 млн 947 тысяч тонн. Средняя урожайность к 2016 году увеличилась на 2 центнера с гектара – до 16,6 ц/га. Уже завершена уборка картофеля, которого собрано 103 тысячи тонны – на 11 тысяч больше, чем в 2016 году, а овощей – 20 тыс. тонн.

Александр Завалищин отметил районы, в которых собран наибольший объём зерна. В Брединском районе в этом году собрано уже 262,5 тысяч тонн, хотя ранее считалось, что ресурс района не более 250 тысяч тонн зерна. Практически полностью обмолочены зерновые в Кизильском районе, здесь также собрано более 200 тысяч тонн – 212,5 тысяч тонн зерна. 182 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур собрали в Троицком районе, 179 тысяч тонн – в Варненском, 162 тысяч тонн – в Октябрьском районах. 100% уборочной площади обмолотили хлеборобы Агаповского района, намолот зерна составил 135 тысяч тонн.

Также традиционно минсельхоз отмечает районы с наибольшей урожайностью полей. Почти 25 центнеров с гектара собирают в Чебаркульском районе, по 23 центнера с гектара – в Сосновском и Еткульском районах, 20 центнеров с гектара – в Уйском и 19,4 центнера – в Чесменском районах. В этих районах ещё предстоит убрать от 35 до 20% полей, на которые стянута вся техника, идёт интенсивная уборка.

Как сообщил замминистра, в этом году немало проблем вызвало падение рыночных цен на зерно – следствие высокого урожая и переизбытка зерна. Несмотря на то, что Челябинская область завозит зерно, в основном, на корм птице и сельскохозяйственным животным, цены на него формируются с учётом общего урожая по России и в мире. Частично решить этот вопрос можно с помощью зерновых закупочных интервенций, которые государство объявляет в случае снижения цен, как это и происходит сегодня. Как стало известно, федеральный министр сельского хозяйства Александр Ткачёв на брифинге в правительстве России сообщил, что уже в октябре минсельхоз РФ планирует проведение закупочных зерновых интервенций, чтобы снять излишки зерна с рынка.

Кроме того, по словам Завалищина, нужно применять и внутренние механизмы регулирования, например, больше диверсифицировать бизнес, развивая не только растениеводческое направление, но и животноводство. В годы таких урожаев фермеров выручает скотоводство, которое позволяет превратить зерно в относительно дешёвый корм и уже реализовать на рынке более востребованную продукции, такую, как молоко. Также существенно в последние годы выросли объёмы посевов масличных культур, в регионе выращивают подсолнечник, рапс, горчицу, рыжик, лён, которые по стоимости гораздо выше и поставляются на экспорт. Расширяются площади бобовых культур, сои и гороха. Так, тонна сои на рынке в этом году стоит 24 тысячи рублей, а в некоторых хозяйствах получили хороший урожай этой культуры.

Значительную роль играет и развитие экспорта готовой продукции. Увеличиваются поставки за границу муки, круп, различных макаронных изделий, готовых завтраков и хлопьев. Это позволяет наращивать объёмы производства готовой продукции, и продолжает работать на внутренний рынок сырья в сторону увеличения закупок зерна.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/tyoplaya-pogoda-pozvolila-agrariyam-vozobnovit-uborku-i-priblizit-eyo-k-finishu-41235