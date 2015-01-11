Газовые мошенники

Уважаемые жители Озёрска, п.Татыш, п.Метлино!

Установлены случаи, что под видом газовой службы ходят и предлагают услуги по установке газовых счетчиков, замене кранов, шлангов и т.д. сторонние организации. Работы, выполненные неквалифицированными специалистами, могут привести к аварийным ситуациям. Единственной специализированной газораспределительной организацией является ООО «Озерскгаз». Они обслуживают газовое оборудование в Ваших домах по договорам с Управляющей компанией. О дне проведения работ сообщают через объявления, развешанные на подъездах, с указанием организации - ООО «Озерскгаз». Работники ООО "Озерскгаз" предъявляют удостоверения. В удостоверении: название организации - ООО «Озерскгаз», фотография работника, запись о прохождении аттестации в 2017 году, заверенная печатью. Уточнить о проведении работ по техническому обслуживанию газового оборудования или заказать ремонтные работы можно по телефону 4-56-31. При запахе газа звоните 04.

Будьте бдительны, обращайте внимание на того, кого впускаете в квартиры!