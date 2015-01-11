Неизвестный заставил Сугомакскую пещеру иконами

Кыштымские спасатели вытащили из Сугомакской пещеры десяток православных икон – кто спустил в каменное углубление религиозные атрибуты, неизвестно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 10 октября, Кыштымские спасатели выехали на необычный вызов. Местная жительница, спустившаяся в Сугомакскую пещеру с семьей, нашла там расставленные по стенам иконы. Власти решили, что религиозные атрибуты следует убрать с популярного туристического маршрута.

«По просьбе администрации бойцы Кыштымского спасотряда приехали в пещеру и собрали иконы для дальнейшей передачи их в храм», – рассказали в пресс-центре Поисково спасательной службы региона.

В полицию сообщений краже икон где-либо в городе не поступало. Кому принадлежали православные изображения, неизвестно.

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