Челябинские инноваторы презентовали решения в области умного производства и робототехники

Вчера в ЮУрГУ представители крупнейшего стартап-акселератора России от РВК и двигателестроительной компании ПАО «ОДК-Сатурн» провели TechNet GenerationS RoadShow. Программа мероприятия включала открытую лекцию, мастер-класс и питч-сессии проектов, в ходе которых разработки челябинских инноваторов получили экспертную оценку, сообщает пресс-служба министерства информационных технологий и связи Челябинской области.

Трек TechNet ставит своей целью поиск лучших решений в сфере передовых производственных технологий. Среди ключевых направлений отбора проектов – умное производство, аддитивные технологии, индустриальный интернет, сенсорика, робототехника и CNC-технологии.

Перспективные проекты получат шанс совместной работы с представителями РГ Технет НТИ и Индустриального партнера ПАО «ОДК-Сатурн», победители акселератора смогут протестировать свой проект на испытательном полигоне производственного типа «Умная» Фабрика «ОДК-Сатурн», а также войти в реестр проектов Технет НТИ. Кроме того, это возможность претендовать на призовой фонд трека в размере 1 млн. рублей и гран-при GenerationS – 15 млн. рублей.

В ходе мероприятия с открытой лекцией «Умная фабрика, от идеи до создания» выступил директор по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Иванов, а представитель команды трека TechNet GenerationS Олег Мальсагов провел мастер-класс «Хотят, но не всегда могут: проблема внедрения инноваций на промышленных предприятиях. Кто прав? Кто виноват?» Спикеры рассказали об умных фабриках, цифровом производстве и влиянии передовых производственных технологий на формирование новых бизнес-моделей.

На питч-сессию инноваторы «кузницы страны», как называют Челябинскую область, представили сразу несколько проектов, среди которых было немало идей в области промышленного производства. Так, на суд экспертам были представлены: оптической микроскоп со сверхразрешением, программный комплекс управления электропотреблением промышленных предприятий, производство композиционных порошков для аддитивных технологий, высокотехнологичная автоматизированная линия по производству сортового иван-чая, создание волоконно-оптических сенсоров, облачная платформа, позволяющая представлять доступ к моделям оборудования и технологических процессов предприятия – цифровым двойникам, новые ударопрочные гибридные композиты для авиационно-космических и наземных транспортных конструкций, системы мониторинга турбин нового поколения на основе волоконно-оптических сенсоров физических величин, система дополненной реальности для дистанционного программирования и управления манипуляторами робототехнических систем, безредкоземельные постоянные магниты и другие интересные разработки.

Подробности о треке TechNet GenerationS можно узнать по ссылке.

Для справки:

Рабочая группа Технет НТИ (со-организатор трека) – кросс-рыночного и кросс-отраслевого направления, обеспечивающего технологическую поддержку развития рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности за счет формирования цифровых, «умных» и виртуальных фабрик будущего.

ПАО «ОДК-Сатурн» (индустриальный партнер) – двигателестроительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, кораблей Военно-морского флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок.

«РТ-Развитие бизнеса» (инвестиционный партнер трека) реализует стратегию ГК «Ростех» по повышению капитализации коммерческих высокотехнологичных, ресурсных и сопутствующих инфраструктурных проектов Корпорации.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskie-innovatory-prezentovali-resheniya-v-oblasti-umnogo-proizvodstva-i-41298