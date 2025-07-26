Фото: vk.com/grimrockofficial; vk.com/akmalsvami

Группа «Братья Грим» и певец Акмаль выступят в Челябинске на Дне города.

Они станут хедлайнерами гастрофестиваля «Блюда от верблюда»

В День города в Челябинске выступят певец Акмаль и рок-группа «Братья Грим». Они станут гостями гастрономического фестиваля «Блюда от верблюда» и споют свои песни в Арт-сквере на набережной реки Миасс, передают в комитете культуры города.

Группа «Братья Грим» выйдет на сцену Арт-сквера 13 сентября в 18:00. Завершит этот же вечер певец Акмаль, ставший известным после шоу «Голос». Сейчас в его репертуаре есть хиты «Из-за тебя», «Вдоль дорог», «По полюшку». Акмаль выступит в девять вечера.

Гастрофестиваль «Блюда от верблюда» (6+) будет идти два дня, 13 и 14 сентября. Почти 30 шеф-поваров будут знакомить челябинцев и гостей города с кухней Южного Урала и готовить булки с мясом дикой косули, груздянку с щавелем, скоблянку, посикунчики, ляпуны.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/kultura/gruppa-bratya-grim-i-pevets-akmal-vystupyat-v-chelyabinske-na-den-goroda/