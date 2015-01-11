Жителей Саткинского и Пластовского районов подключили к бесплатному Wi-Fi в рамках программы устранения цифрового неравенства

В рамках государственной программы устранения цифрового неравенства (УЦН) в Саткинском и Пластовском районах Челябинской области построены первые точки доступа. Жители территорий получили возможность пользоваться бесплатным Интернетом по технологии Wi-Fi на скорости не менее 10 Мбит/с., сообщает пресс-служба министерства информационных технологий и связи Челябинской области.

«Пластовская линия УЦН» протяженностью 110 километров охватывает четыре малых населенных пункта, в которых проживает 1140 человек. Это села Поляновка, Михайловка, Радиомайка, Степнинское. В Саткинском районе по итогам строительства 47 километров оптических линий связи доступ в интернет получат 1066 жителей в трех населенных пунктах: поселках Большая Запань и Жукатау (ж-д. ст.), селе Романовка», – отмечает директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

С начала реализации проекта на цифровой карте УЦН Челябинской области уже появились 98 точек доступа коллективного Wi-Fi в 20 районах и городских округах. «Ростелеком» продолжает строительство, причем основная часть работ по проекту приходится на текущий год

«Построенные точки доступа высоко востребованы. Мы видим двукратный рост интернет-трафика по итогам августа, количество интернет-сессий выросло на 135%. На сегодня Южный Урал – самый активный регион УрФО по использованию интернета в рамках программы устранения цифрового неравенства. В рамках реализуемого проекта вместе с доступом в Глобальную Сеть для 34,5 тысяч жителей открылась возможность получения в электронном виде более 300 государственных и муниципальных услуг через портал gosuslugi.ru: запросить информацию о налоговой задолженности, посмотреть свой пенсионный счет, оплатить штрафы ГИБДД, заказать справку о состоянии на рынке труда, подать заявление на регистрацию брака и другие услуги. Благодаря мобильному приложению Госуслуг, селяне смогут заказать услугу, оплатить госпошлины и посмотреть ход рассмотрения заявления в любое удобное время в зоне действия Wi-Fi», – обозначил министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

Точки доступа коллективного WI-FI для удобства пользования организованы в центре сельских населенных пунктов, рядом с такими объектами общего пользования, как школа, детский сад, дом культуры, библиотека. Радиус кругового покрытия на открытой местности – до 100 метров. Чтобы подключиться к интернету, необходимо иметь устройство, поддерживающее функцию WI-FI. Это может быть стационарный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон. С 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства. Ранее действовал тариф 45 рублей в месяц.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/zhiteley-satkinskogo-i-plastovskogo-rayonov-podklyuchili-k-besplatnomu-wi-fi-v-ramkah-41296