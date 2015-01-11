Правительство утвердило размер пособия по безработице на 2018 год

Российское правительство в 2018 году сохранит нынешний размер пособия по безработице. Выплаты будут составлять от 850 до 4900 рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на проект постановления.

Таким образом, пособие будет составлять от 7,6 до 44,1% от прожиточного минимума. В условиях, когда выплаты не могут заместить утраченных заработков, Минтруда рассчитывает оптимизировать адресность пособия и повысить его размеры.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне 5%. В следующем году, по его словам, этот показатель продолжит снижаться. Кроме того, на 4% вырастут реальные зарплаты.

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