В Челябинске началась подготовка к межвузовской конференции, посвященной технологиям будущего

Масштабное мероприятие состоится в марте 2018 года при поддержке Общественной палаты Челябинской области. В рамках Межвузовской научно-практической конференции «Инновационные технологии фундаментальных наук в клинической медицине» пройдет Молодежная научная конференция по ядерной медицине - одной из самых современных и высокотехнологичных отраслей врачебного дела, существующей на стыке медицины, физики, инженерии и некоторых гуманитарных наук.

Мероприятие объединит медиков, инженеров, гуманитариев, юристов, продвиженцев и журналистов. Участники смогут изучить, оценить и обсудить проекты, которые уже реализуются или планируются к реализации в ближайшее время: например, ядерная и лазерная медицина, разработки ЧелГУ, разработки ЮУрГУ (НИИ) в области материаловедения и 3D-моделирования.

Организационный комитет научного форума возглавил член комиссии Общественной палаты Челябинской области по вопросам охраны здоровья и демографической политике, главврач областного онкодиспансера Андрей Важенин. Также в него вошли представители Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦО и ЯМ), Федерального медико-биологического агентства, РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Забабахина (Снежинск), а также ведущих вузов Южного Урала: Южно-Уральского государственного медицинского университета, ЧелГУ и ЮУрГУ.

Андрей Важенин, член комиссии Общественной палаты Челябинской области по вопросам охраны здоровья и демографической политике: «Готовится очень мощная конференция, посвященная созданию технологий и появлению междисциплинарных научных коллективов. Задача – искать те технологии, которые созданы на Южном Урале на стыке наук, а также учиться подготавливать почву для роста наукоемких направлений: техники, клинической медицины, ядерной медицины, биологии, генетики и так далее. Упор сделан на участие молодых специалистов, безусловно. И на Уральский федеральный округ, ведь мы хотим, чтобы передовые технологии развивались именно у нас, чтобы наши кадры росли. Но мы также ждем в гости специалистов из Москвы, Санкт – Петербурга, Дальнего Востока, уже виден большой интерес к предстоящему мероприятию».

Напомним, ядерная медицина – это раздел клинической медицины, который при помощи радионуклидов диагностирует множество заболеваний и лечит рак в нетерминальной стадии (лучевая терапия).

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-nachalas-podgotovka-k-mezhvuzovskoy-konferencii-posvyashchennoy-41319