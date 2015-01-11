Кадастровая палата по Челябинской области оказывает новые виды услуг

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области с июля 2017 года приступил к новым видам деятельности. Это связано с внесением изменений в Устав Федеральной кадастровой палаты, в связи с чем за учреждением закреплены новые функции, позволяющие заниматься дополнительными видами деятельности.

Перемены в основной деятельности Кадастровой палаты – это естественный шаг в развитии учетно-регистрационой системы России. Если раньше существовал орган регистрации прав (Росреестр) и орган кадастрового учета (Кадастровая палата), то с вступлением в силу с января 2017 года Федерального закона о государственной регистрации недвижимости, функции кадастрового учета и регистрации прав сосредоточены в Росреестре. Появилась единая учетно-регистрационная процедура и Единый реестр недвижимости. В логике таких изменений Кадастровой палате необходимо было сосредоточиться на новых направлениях деятельности.

На сегодняшний день к основным видам деятельности Кадастровой палаты добавлены полномочия по оказанию информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг, выполнению землеустроительных работ и работ по подготовке и проверке документации, полученной в результате градостроительной деятельности, исправлению кадастровых (реестровых) ошибок, а также осуществлению кадастровых работ в отношении государственных и муниципальных объектов недвижимости.

Кроме того, Кадастровая палата может готовить описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия, лесничеств, особо охраняемых природных территорий и других территорий с особым статусом. Выполнение данных работ позволит органам власти и местного самоуправления избежать нарушений законодательства при планировании развития территории.

При этом Кадастровая палата продолжает оказывать гражданам услуги в сфере оформления недвижимости, предоставлять сведения из Единого реестра недвижимости и выдавать сертификаты электронной подписи для получения государственных услуг Росреестра в электронном виде.

«Предлагая новые услуги южноуральцам, Кадастровая палата по Челябинской области стремится к внесению в кадастр достоверных сведений, уточнению границ, нормализации земельно-имущественных отношений. Это важно для правильного формирования налоговой базы и недопущения имущественных споров между правообладателями. Таким образом, новый профиль деятельности должен дать дополнительный импульс развитию рынка недвижимости, как в нашем регионе, так и в целом по стране» – отмечает и.о. директора Кадастровой палаты по Челябинской области Вера Селих.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/kadastrovaya-palata-po-chelyabinskoy-oblasti-okazyvaet-novye-vidy-uslug-41315