Копить на пенсию станет проще

Россиянам, которые самостоятельно платят дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, будет проще выстраивать свои отношения с Пенсионным фондом России.

Об этом говорится в законопроекте о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и господдержке формирования пенсионных накоплений (есть в распоряжении "РГ"). Документ разработан Минтрудом. Завтра он будет обсуждаться на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В нем написано, что при самостоятельной уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию человек не позднее 20 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором он делал отчисления, должен представить в территориальный фон ПФР копию документа, который подтвердит, что взносы уплачены, или направить его в электронном виде. А Пенсионный фонд, собрав эти данные, раз в год подает заявку в бюджет о переводе средств на софинансирование этих пенсионных накоплений. А в случае необходимости он сможет подать дополнительную заявку.

В пояснительной записке уточняется, что сейчас, когда человек делает самостоятельные отчисления, он должен предоставить в ПФР копии платежных документов с отметкой банка об исполнении. Но деньги можно перечислять самыми разными способами. В том числе онлайн-платежами. Таким образом, требование предъявить банковскую платежку с отметкой становится излишним. Кроме того, документом дадут возможность ПФР подавать дополнительную заявку на софирнансирование, если у фонда возникнут сложности с идентификацией платежей, которые сделали люди или если представленные документы оформлены с ошибками.

Также в законопроекте написано, что деньги из федерального бюджета, поступившие в ПФР на софинансирование пенсий, должны передаваться управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам не позднее 15 мая года получения этих средств.

Законопроект согласован с Минфином, Минэкономразвития и ПФР.

https://rg.ru