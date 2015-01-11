Прокуратура Озерска потребовала от муниципального предприятия зарегистрировать право хозяйственного ведения

Прокуратура ЗАТО г. Озерска в ходе надзора за соблюдением федерального законодательства о муниципальном имуществе установила, что в 2011 году на основании принятых органами местного самоуправления Озерского городского округа правовых актов Муниципальному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства на праве хозяйственного ведения передано 40 объектов, в число которых входят: сети ливневой канализации, наружные сети канализации, канализационные колодцы, дождевая канализация, наружные магистральные сети, наружные сети ливневой канализации, сети канализации, канализация – дренаж, в отношении которых в установленном федеральным законодательством порядке право хозяйственного ведения ММПКХ не зарегистрировано. Указанные выше объекты являются муниципальной собственностью.

В соответствии со ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации. Регистрации подлежит право хозяйственного ведения.

Прокуратурой вносилось представление об устранении нарушений федерального законодательства, однако действенных мер, направленных на устранение нарушений федерального законодательства, не принято.

В связи с чем, прокурором в Озерский городской суд направлено заявление о возложении на ММПКХ обязанности зарегистрировать право хозяйственного ведения в Едином государственном реестре прав на недвижимость.

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