Ученики 10 классов пройдут национальное исследование по химии и биологии

Сегодня, 18 октября, состоится национальное исследование качества образования по биологии и химии в 10 классах, сообщает министерство образования.

НИКО по биологии и химии пройдет для обучающихся из 59 школ Челябинской области. Десятиклассники каждой из этих общеобразовательных организаций напишут работу только по одному учебному предмету – биологии или химии. На выполнение работы отведено 90 минут. Работа по биологии включает в себя 13 заданий, по химии – 17 заданий.

Данное исследование, по мнению начальника управления начального, основного, среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елены Тюриной для системы образования Челябинской области представляет особый интерес в связи с тем, что в 2016 году во всех школах области проходило региональное исследование качества образования по биологии и химии в 10 классах в форме областной контрольной работы, и результаты могут быть сопоставлены.

Результаты предстоящего исследования помогут выявить общие тенденции для анализа текущего состояния системы образования по данным учебным предметам на региональном и муниципальном уровнях.

В целом, НИКО по биологии и химии проводится в целях развития единого образовательного пространства в Российской Федерации, совершенствования единой системы оценки качества образования.

Дополнительную информацию о проведении исследования, а также инструктивные материалы можно получить на официальном сайте НИКО: https://www.eduniko.ru/, на информационном портале НИКО: https://niko.statgrad.org/, на официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО https://rcokio.ru/niko-biohim/ и по телефону 8(351) 217-31-02 (отдел оценки качества образовательных результатов).

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/ucheniki-10-klassov-proydut-nacionalnoe-issledovanie-po-himii-i-biologii-41388